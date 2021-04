Rusza przedsprzedaż Xiaomi Black Shark 4. Mogą go zamawiać też klienci z Polski

Smartfon Xiaomi Black Shark 4 został zaprezentowany w Chinach 23 marca 2021 roku. Po pięciu tygodniach wpływa na globalne wody – dziś ruszyła jego przedsprzedaż w wielu krajach, a co najważniejsze, mogą go zamawiać również klienci z Polski.

Cena Xiaomi Black Shark 4. Ruszyła przedsprzedaż, są gratisy dla pierwszych klientów

Jak zostało już wspomniane, dziś ruszyła przedsprzedaż najnowszego smartfona dla graczy marki Black Shark. Pierwszych 100 klientów, którzy zamówią ten sprzęt, dostanie w prezencie FunCase i FunCooler. Najbardziej zapaleni gracze z pewnością zrobią z nich użytek. Producent nie podaje jednak, jaka jest wartość dodawanych gratisów.

Cena Xiaomi Black Shark 4 w podstawowej konfiguracji, tj. z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, została ustalona na 499 euro (równowartość ~2300 złotych). Wersja z 12 GB RAM i 256 GB przestrzenią na pliki użytkownika kosztuje z kolei 599 euro (~2750 złotych).

Warto od razu tu dodać, że w tym modelu zastosowano kości LPDDR5 RAM 2750 MHz i flash typu UFS 3.1, które aktualnie są najlepszymi, dostępnymi na rynku pamięciami. Do tego producent stworzył mechanizm, który potrafi wykorzystać część pamięci wbudowanej jako RAM, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Cena Xiaomi Black Shark 4 zaczyna się od 499 euro (źródło: Black Shark)

Smartfon jest już dostępny w oficjalnym sklepie internetowym marki Black Shark, jedynie w czarnej wersji kolorystycznej Mirror Black (w przypadku obu konfiguracji pamięciowych). Dostawa jest bezpłatna.

Regularna sprzedaż ruszy 6 maja 2021 roku.

Specyfikacja Xiaomi Black Shark 4

Jest to smartfon adresowany do graczy, dlatego specyfikacja Xiaomi Black Shark 4 obejmuje całą masę rozwiązań im dedykowanych. Na pokładzie urządzenia znajduje się m.in. bardzo wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 870 z modemem 5G i obsługą WiFi 6 oraz wyświetlacz, który odświeża obraz z częstotliwością 144 Hz i śledzi ruch palca użytkownika z częstotliwością 720 Hz. Ekran to matryca AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z obsługą formatu HDR10+ i technologią kompensacji MEMC.





Specyfikacja Xiaomi Black Shark 4 (źródło: Black Shark)

Specyfikacja Xiaomi Black Shark 4 obejmuje też fizyczne triggery o wysokiej czułości na bocznej krawędzi, które mogą się chować do wnętrza obudowy, jeśli użytkownik nie potrzebuje z nich korzystać. Ponadto w tym smartfonie zastosowano system chłodzenia o budowie „kanapki” oraz potrójny aparat 48 Mpix (f/1.8) + 8 Mpix (f/2.2; ultraszeroki) + 5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro na tyle i 20 Mpix (f/2.45) na przodzie.

Wisienką na torcie jest dwukomorowy akumulator o pojemności 4500 mAh, który można ładować przewodowo z mocą nawet 120 W (do 100% w mniej niż 25 minut), aczkolwiek w zestawie producent dodaje „tylko” 67 W zasilacz. Ponadto specyfikacja Xiaomi Black Shark 4 obejmuje jeszcze podwójne symetryczne głośniki stereo, dostrojone przy współpracy z DTS i Cirrus Logic Technology.