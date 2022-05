Do dziś musisz rozliczyć się z fiskusem. Ostatni dzień na złożenie PIT-u

Zdecydowana większość już to zrobiła, jednak wciąż nie wszyscy, a czas nagli. 2 maja 2022 roku to ostatni dzień na złożenie zeznania podatkowego za 2021 rok. Najszybciej i najwygodniej można się rozliczyć z fiskusem, korzystając z usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym.

Reklama

Rozliczenie PIT za 2021 rok trzeba złożyć do 2 maja 2022 roku

Zeznanie podatkowe za 2021 rok można złożyć tradycyjnie w formie papierowej, przez e-Deklaracje (od końca 2021 roku niedostępna jest jednak aplikacja e-Deklaracje Desktop – można korzystać jedynie z formularzy interaktywnych z wykorzystaniem wtyczki) lub – najwygodniej – przez usługę Twój e-PIT, w której 15 lutego 2022 roku zostały udostępnione gotowe rozliczenia PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38.

(źródło: Ministerstwo Finansów)

Termin złożenia tego pierwszego minął już 28 lutego 2022 roku. Jeżeli ktoś wciąż tego nie zrobił, powinien to nadrobić jak najszybciej, przy okazji składając tzw. czynny żal. Pozostali podatnicy wciąż mają natomiast jeszcze kilkanaście godzin na złożenie formularzy PIT-36, PIT-37 i PIT-38. Przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową rozliczenia czekają na nich w usłudze Twój e-PIT, która dostępna jest w e-Urzędzie Skarbowym. Można się do niego zalogować z wykorzystaniem Profilu Zaufanego lub e-dowodu osobistego, przez bankowość elektroniczną, z wykorzystaniem aplikacji mObywatel albo podając dane podatkowe (PESEL bądź NIP i kwotę przychodów).

Jeżeli osoby, które rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38, nie złożą samodzielnie zeznania, 2 maja 2022 roku Krajowa Administracja Skarbowa automatycznie przyjmie wstępnie przygotowane rozliczenie za 2021 rok. Teoretycznie nie ma się zatem o co martwić, jednak w praktyce może ono nie uwzględniać wszystkich należnych ulg i odliczeń – na przykład darowizny trzeba samodzielnie uzupełnić, dlatego warto poświęcić chwilę i przejrzeć oraz w razie potrzeby uzupełnić swoje zeznanie. Ponadto warto wskazać organizację pożytku publicznego, która otrzyma 1% należnego podatku, jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił (jeżeli zaś tak, to otrzyma ona też 1% podatku w tym roku; oczywiście można zmienić OPP i cel).

Ministerstwo Finansów podaje, że do 29 kwietnia 2022 roku podatnicy złożyli ~5,9 mln zeznań przez usługę Twój e-PIT. Osoby, które rozliczą się elektronicznie, otrzymają zwrot podatku w ciągu 45 dni. Dla porównania, w przypadku złożenia zeznania papierowego termin ten wynosi do 90 dni. Co więcej, MF informuje, że nadpłaty do kwoty 5 tysięcy złotych z większości zeznań PIT-37 złożonych przez usługę Twój e-PIT zwracane są w ciągu 7 dni.

Jeżeli komuś natomiast nie wyjdzie zwrot, tylko niedopłata, będzie mógł szybko i wygodnie uregulować należność online w e-Urzędzie Skarbowym na swój mikrorachunek podatkowy (można go też sprawdzić w specjalnym generatorze na stronie podatki.gov.pl). W przypadku, gdy nie podejmie żadnych działań i Krajowa Administracja Skarbowa automatycznie zaakceptuje rozliczenie, podatnik otrzyma informację o konieczności dopłacenia podatku w ciągu 7 dni od otrzymania pisma.

Krajowa Administracja Skarbowa nie zaakceptuje natomiast automatycznie rozliczenia PIT-36. Osoby, które rozliczają się na tym formularzu, muszą to zrobić ręcznie, a wcześniej – jeśli będzie taka potrzeba – uzupełnić je samodzielnie.

Ponadto Ministerstwo Finansów informuje, że usługa Twój e-PIT nie będzie dostępna w dniach od 3 do 8 maja 2022 roku, z uwagi na automatyczną akceptację zeznań podatkowych.