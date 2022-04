iQOO Neo 6 ma wspaniałe wnętrze, a nie kosztuje majątku

Wielokrotnie przekonaliśmy się, że świetnie wyposażony smartfon nie musi kosztować majątku. I chociaż ceny urządzeń mobilnych z roku na rok są coraz wyższe, to nowy iQOO Neo 6 udowadnia, że wciąż można kupić sprzęt ze wspaniałym wnętrzem w przystępnej cenie.

Reklama

Specyfikacja iQOO Neo 6

iQOO Neo 6, podobnie jak zdecydowana większość smartfonów tej marki, skierowany jest głównie do wymagających wysokiej wydajności użytkowników. W tym urządzeniu zadba o to przede wszystkim ultrawydajny, topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 wraz z pamięciami RAM LPDDR5 6400 Mbit/s (do 12 GB RAM + do 4 GB „wirtualnego RAM”) i UFS 3.1 (do 256 GB).

Co ciekawe, na pokładzie tego modelu znajduje się również niezależny układ graficzny Pro, który ma zmniejszyć obciążenie GPU podczas renderowania wideo. Szczególnie że smartfon oferuje też technologię MEMC, poprawiającą jakość wyświetlanych treści. Co więcej, potrafi on także interpolować gry do 120 klatek na sekundę.

Taki zestaw może pod dużym obciążeniem generować dużo ciepła, dlatego producent zastosował w iQOO Neo 6 wielowarstwowy system chłodzenia, w skład którego wchodzą m.in. sześć warstw trójwymiarowego grafitu i komora parowa. Łączna powierzchnia rozpraszania ciepła wynosi 46662mm².

Efektywny system chłodzenia przyda się również podczas ładowania, ponieważ smartfon obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 80 W (przez port USB-C). Według deklaracji producenta, akumulator o pojemności 4700 mAh można dzięki temu naładować do 30% w 5 minut i do 80% w zaledwie 19 minut. Warto tu przypomnieć, że ładowanie maksymalnie do właśnie 80% jest wskazane, aby wydłużyć żywotność ogniwa (i jednocześnie nie zaleca się rozładowywania do zera, bo to też niekorzystnie wpływa na baterię).

Aby dodatkowo poprawić wrażenia podczas rozgrywki, iQOO Neo 6 oferuje również głośniki stereo z certyfikatem Hi-Res Audio i aż dwa dwuliniowe silniki, a także funkcję odświeżania obrazu na ekranie z częstotliwością 120 Hz i śledzenia dotyku z prędkością nawet aż 1200 Hz (standardowo 360 Hz). Ponadto wyświetlacz zapewnia wsparcie dla 100% przestrzeni kolorów DCI-P3, jasność do 1300 nitów, współczynnik kontrastu 6000000:1 i obsługę HDR10+. Panel AMOLED ma przekątną 6,62 cala i rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9).

Ponadto na pokładzie iQOO Neo 6 znajdują się m.in. aparat 16 Mpix (f/2.0) na przodzie i zestaw 64 Mpix (f/1.89) z OIS + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix (f/2.4) z matrycą czarno-białą na tyle oraz ekranowy czytnik linii papilarnych, moduł NFC i dual SIM (2x nano SIM). Urządzenie nie ma 3,5 mm złącza słuchawkowego.

Model Neo 6 pracuje na systemie Android 12 z interfejsem OriginOS Ocean, ma 163 mm wysokości, 76,16 mm szerokości i od 8,5 mm do 8,885 mm grubości oraz waży od 193,95 do 197,23 gramów (w zależności od wersji).

Cena iQOO Neo 6 w Chinach