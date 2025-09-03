Najlepsze smartfony na świecie. To crème de la crème w świecie Androida

Rywalizacja na rynku smartfonów z Androidem jest z każdym kolejnym dniem coraz bardziej zaciekła. Każdy producent stara się, aby jego telefon był najlepszy. W tej kategorii nie ma aktualnie lepszych urządzeń.

Oto najlepsze smartfony z Androidem

AnTuTu udostępniło najnowszy ranking najwydajniejszych smartfonów z Androidem, który powstał na podstawie testów, przeprowadzonych przez użytkowników w Chinach. To istotne, ponieważ zdecydowana większość uwzględnionych w zestawieniu modeli (niestety) nie jest dostępna w Polsce. Wyjątkiem jest OnePlus 13, który ulokował się (dopiero) na 6. miejscu.

Pozycję lidera zajmuje Redmagic 10S Pro+, który wyraźnie wyprzedził model Vivo X200 Ultra z drugiej lokaty. TOP 3 zamyka natomiast Iqoo Neo 10 Pro+. Dalej znajdują się Vivo X200s i Honor GT Pro. Tutaj warto zauważyć, że dokładnie tak samo wyglądało zestawienie najwydajniejszych smartfonów z Androidem w lipcu 2025 roku według AnTuTu.

Drugą połowę rankingu, jak już zostało wspomniane, otwiera OnePlus 13, za którym ulokowały się kolejno Iqoo 13, Oppo Find X8 Ultra, Redmi K80 Ultra i OnePlus Ace 5 Pro. Nie sposób też nie zauważyć, że zdecydowaną większość stanowią modele z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite – jedynie dwa mają na pokładzie układ MediaTek Dimensity 9400+.

Najwydajniejsze smartfony z Androidem w Chinach w sierpniu 2025 roku (źródło: AnTuTu)

Najwydajniejsze subflagowe smartfony z Androidem mają procesor MediaTeka

O ile procesor Qualcomma rządzi w segmencie flagowych smartfonów, o tyle układy MediaTeka zdominowały TOP 10 najwydajniejszych subflagowców z Androidem. SoC tajwańskiego producenta ma aż 8 na 10 modeli w zestawieniu. Jedynie Honor 400 i Vivo S30 z odpowiednio 7. i 8. miejsca mają chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4.

Najwydajniejsze subflagowe smartfony z Androidem w Chinach w sierpniu 2025 roku (źródło: AnTuTu)

Najwydajniejsze tablety z Androidem według AnTuTu. Duopol Qualcomma i MediaTeka przełamany

W zestawieniach najwydajniejszych smartfonów z Androidem, zarówno tych flagowych, jak i subflagowych, są jedynie modele z procesorami Qualcomm Snapdragon i MediaTek Dimensity, natomiast w TOP 10 najwydajniejszych tabletów z Androidem znalazły się urządzenia z SoC trzech producentów.

Najwydajniejsze tablety z Androidem w Chinach w sierpniu 2025 roku (źródło: AnTuTu)

Rodzynkiem jest układ Xring O1, który napędza tablety Xiaomi Pad 7 Ultra i Xiaomi Pad 7S Pro 12.5. W ten sposób producent udowadnia, że również zdołał stworzyć bardzo wydajny SoC, aczkolwiek dystans do topowych procesorów MediaTeka i Qualcomma jest wyraźny.