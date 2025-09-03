Wyjątkowy smartwatch udoskonalony. Jest nowa funkcja i świetny kolor

Huawei Watch D2 to jeden z najbardziej unikatowych smartwatchy ostatnich lat. W końcu rzadko zdarza się, aby nowości w sprzęcie elektronicznym pokazywać nie na wydarzeniu o charakterze technologicznym, a medycznym.

Huawei Watch D2 prezentuje się na ESC

Choć za kilka dni rozpoczynają się technologiczne targi IFA w Berlinie, Huawei postanowił odwiedzić – wraz ze swoim smartwatchem – zupełnie inny event. Zamiast pokazywać się wśród producentów telewizorów i smartfonów, chiński gigant wybrał się na tegoroczny Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC). Ci, którzy kojarzą konstrukcję Watch D2, wiedzą dlaczego – to pierwszy na świecie zegarek z opcją nadgarstkowego monitorowania ciśnienia krwi, który – dzięki certyfikacji CE MDR – może być traktowany jako wyrób medyczny.

Co ciekawe, Kongres okazał się dla Huawei świetną okazją, aby pochwalić się osiągnięciami na kilku polach. Producent przypomniał przede wszystkim, że pomiar ciśnienia krwi jest zgodny z wytycznymi AAMI/ESH/ISO. Dzięki temu skuteczność pomiarów została potwierdzona w badaniach klinicznych, które następnie opublikowano w recenzowanym periodyku naukowym.

Nowe funkcje i kolor zdrowotnego zegarka Huawei

To, co powinno najbardziej zainteresować właścicieli i potencjalnych kupujących, to przede wszystkim nowa funkcja, która ma zostać udostępniona w IV kwartale 2025 roku. Chodzi konkretnie o analizę fali tętna, dzięki której możliwe jest wykrycie u użytkownika nieregularnego rytmu serca, który może wskazywać np. na migotanie przedsionków czy skurcz dodatkowy komorowy. Oczywiście zgodność ze standardami medycznymi zostanie potwierdzona przez certyfikat CE.

A jeżeli oprócz nowych możliwości badania zdrowia chcielibyście, aby Watch D2 wprowadził do Waszego życia więcej koloru – mówisz, masz. 19 września do sprzedaży w Polsce trafi nowy wariant kolorystyczny, w którym jasnosrebrna koperta zegarka zostanie sparowana z niebieskim paskiem o strukturze inspirowanej skórą rekina.

Huawei Watch D2 w niebieskim wariancie kolorystycznym (źródło: Huawei)

W ramach oferty przedpremierowej na niebieski wariant Huawei Watch D2 w oficjalnym sklepie producenta pojawiła się opcja zakupienia zegarka wraz z wagą Scale 3 w gratisie. Urządzenie umożliwia pomiar aż 11 wskaźników ciała (takich jak m.in. masa, procent tkanki tłuszczowej czy całościowa ilość wody w organizmie).