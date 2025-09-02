Dolby Vision 2 wchodzi na salony. Obraz realistyczny bardziej niż kiedykolwiek

Amerykańska firma Dolby Laboratories, tworząca najpopularniejsze technologie kinowego obrazu i dźwięku przestrzennego, pokazała światu nowy standard Dolby Vision 2. Ma on być innowacją w zakresie jakości obrazu i oferować HDR na jeszcze wyższym poziomie, a także liczne rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję.
Technologia, która ma zmienić zasady gry. Tak twierdzi Dolby
Ponad dekadę temu, a konkretniej w 2014 roku, świat ujrzał Dolby Vision – format, który stanowił niemały skok w technologii obrazowania. W przeciwieństwie do alternatywnego standardu HDR10, oferuje on bowiem dynamiczną optymalizację obrazu klatka po klatce, podczas gdy w HDR10 metadane są statyczne.
Oznacza to, że jasność i kontrast są ustawiane raz, na początku wideo, i pozostają takie same do końca jego trwania. Wówczas, niektóre skrajnie jasne lub ciemne sceny mogą wyglądać gorzej od pozostałych. Dopiero w 2017 roku pojawił się ulepszony HDR10+, który mógł się już pochwalić dynamicznymi metadanymi.
Podczas targów IFA 2025 w Berlinie (a w zasadzie chwilę przed ich rozpoczęciem), Dolby Laboratories ogłosiło wprowadzenie nowej technologii Dolby Vision 2. Opiera się on na przeprojektowanym silniku graficznym, który ma być jeszcze wydajniejszy. W połączeniu z treściami Dolby Vision ma lepiej wykorzystywać potencjał telewizora.
Najważniejszą nowością w Dolby Vision 2 jest technologia Content Intelligence, która oparta jest o sztuczną inteligencję. Jej wdrożenie ma sprawiać, że to, jak wygląda obraz w danym momencie, będzie dostosowane do oglądanych treści, by zapewnić nam jak najlepszy odbiór.
Na Content Intelligence składają się trzy istotne rozwiązania. Pierwsze z nich to technologia Precision Black, która ma niwelować odczucie, że obraz jest zbyt ciemny i poprawiać jego klarowość w każdych warunkach oglądania. Drugie to funkcja Light Sense – jej zadaniem ma być dostrajanie jakości obrazu do światła otoczenia, zaś trzecim jest optymalizacja gier i sportu, która udoskonala kontrolę ruchu i punkt bieli podczas oglądania wydarzeń sportowych oraz grania.
Oprócz tego, dzięki dwukierunkowemu mapowaniu tonów, twórcy zyskają nowe funkcje, pozwalające wykorzystać potencjał wyświetlaczy zaawansowanych modeli telewizorów. Dolby Vision 2 wykracza swoimi funkcjami poza sam HDR, bowiem wdraża również funkcję Authentic Motion, która ma sprawiać, że ujęcia będą jeszcze bardziej kinowe, bez niepożądanych drgań.
Kiedy Dolby Vision 2 trafi do oglądających?
Producentem, który jako pierwszy ma zamiar wdrożyć Dolby Vision 2 w swoim produkcie, jest Hisense. To właśnie telewizory RGB-MiniLED tej marki będą pierwszymi, które zaoferują obraz w najwyższej jakości na rynku. Mają być one wyposażone w procesor MediaTek Pentonic 800 z układem graficznym MiraVision Pro PQ Engine, który będzie pierwszym natywnie obsługującym standard Dolby Vision 2.
Nie jest jednak jasne, kiedy dokładnie telewizory te zadebiutują – ogłoszenie tej informacji ma nastąpić w późniejszym terminie.
Co istotne, nowa technologia Dolby będzie dostępna w dwóch odmianach. Standardowy Dolby Vision 2 ma wykorzystywać najważniejsze możliwości, takie jak Dolby Image Engine i Content Intelligence, z kolei Dolby Vision 2 Max będzie zawierać dodatkowe funkcje premium dla telewizorów z najwyższej półki.
Jednocześnie, Dolby ogłosiło podjęcie partnerstwa z firmą medialną CANAL+, na mocy którego zobowiązała się do rozszerzenia swojej oferty o treści obsługujące nowy format Dolby Vision 2. Ma to obejmować nie tylko filmy, seriale i programy, ale też transmisje sportowe. Tu jednak ponownie – brak konkretów co do dat dostępności.
Wiele wskazuje na to, że tak, jak na przestrzeni lat szeroko przyjęło się Dolby Vision i obecnie możemy oglądać obraz w tym formacie nie tylko na telewizorach, ale i urządzeniach mobilnych przy wykorzystaniu różnych platform streamingowych, tak samo też nowa generacja tej technologii wkrótce zagości na naszych ekranach.