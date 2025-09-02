Dolby Vision 2 wchodzi na salony. Obraz realistyczny bardziej niż kiedykolwiek

Amerykańska firma Dolby Laboratories, tworząca najpopularniejsze technologie kinowego obrazu i dźwięku przestrzennego, pokazała światu nowy standard Dolby Vision 2. Ma on być innowacją w zakresie jakości obrazu i oferować HDR na jeszcze wyższym poziomie, a także liczne rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję.

Technologia, która ma zmienić zasady gry. Tak twierdzi Dolby

Ponad dekadę temu, a konkretniej w 2014 roku, świat ujrzał Dolby Vision – format, który stanowił niemały skok w technologii obrazowania. W przeciwieństwie do alternatywnego standardu HDR10, oferuje on bowiem dynamiczną optymalizację obrazu klatka po klatce, podczas gdy w HDR10 metadane są statyczne.

Oznacza to, że jasność i kontrast są ustawiane raz, na początku wideo, i pozostają takie same do końca jego trwania. Wówczas, niektóre skrajnie jasne lub ciemne sceny mogą wyglądać gorzej od pozostałych. Dopiero w 2017 roku pojawił się ulepszony HDR10+, który mógł się już pochwalić dynamicznymi metadanymi.

Podczas targów IFA 2025 w Berlinie (a w zasadzie chwilę przed ich rozpoczęciem), Dolby Laboratories ogłosiło wprowadzenie nowej technologii Dolby Vision 2. Opiera się on na przeprojektowanym silniku graficznym, który ma być jeszcze wydajniejszy. W połączeniu z treściami Dolby Vision ma lepiej wykorzystywać potencjał telewizora.

Najważniejszą nowością w Dolby Vision 2 jest technologia Content Intelligence, która oparta jest o sztuczną inteligencję. Jej wdrożenie ma sprawiać, że to, jak wygląda obraz w danym momencie, będzie dostosowane do oglądanych treści, by zapewnić nam jak najlepszy odbiór.

Na Content Intelligence składają się trzy istotne rozwiązania. Pierwsze z nich to technologia Precision Black, która ma niwelować odczucie, że obraz jest zbyt ciemny i poprawiać jego klarowość w każdych warunkach oglądania. Drugie to funkcja Light Sense – jej zadaniem ma być dostrajanie jakości obrazu do światła otoczenia, zaś trzecim jest optymalizacja gier i sportu, która udoskonala kontrolę ruchu i punkt bieli podczas oglądania wydarzeń sportowych oraz grania.

Oprócz tego, dzięki dwukierunkowemu mapowaniu tonów, twórcy zyskają nowe funkcje, pozwalające wykorzystać potencjał wyświetlaczy zaawansowanych modeli telewizorów. Dolby Vision 2 wykracza swoimi funkcjami poza sam HDR, bowiem wdraża również funkcję Authentic Motion, która ma sprawiać, że ujęcia będą jeszcze bardziej kinowe, bez niepożądanych drgań.

fot. materiały prasowe Dolby

Kiedy Dolby Vision 2 trafi do oglądających?

Producentem, który jako pierwszy ma zamiar wdrożyć Dolby Vision 2 w swoim produkcie, jest Hisense. To właśnie telewizory RGB-MiniLED tej marki będą pierwszymi, które zaoferują obraz w najwyższej jakości na rynku. Mają być one wyposażone w procesor MediaTek Pentonic 800 z układem graficznym MiraVision Pro PQ Engine, który będzie pierwszym natywnie obsługującym standard Dolby Vision 2.

Nie jest jednak jasne, kiedy dokładnie telewizory te zadebiutują – ogłoszenie tej informacji ma nastąpić w późniejszym terminie.

Co istotne, nowa technologia Dolby będzie dostępna w dwóch odmianach. Standardowy Dolby Vision 2 ma wykorzystywać najważniejsze możliwości, takie jak Dolby Image Engine i Content Intelligence, z kolei Dolby Vision 2 Max będzie zawierać dodatkowe funkcje premium dla telewizorów z najwyższej półki.

Jednocześnie, Dolby ogłosiło podjęcie partnerstwa z firmą medialną CANAL+, na mocy którego zobowiązała się do rozszerzenia swojej oferty o treści obsługujące nowy format Dolby Vision 2. Ma to obejmować nie tylko filmy, seriale i programy, ale też transmisje sportowe. Tu jednak ponownie – brak konkretów co do dat dostępności.

Wiele wskazuje na to, że tak, jak na przestrzeni lat szeroko przyjęło się Dolby Vision i obecnie możemy oglądać obraz w tym formacie nie tylko na telewizorach, ale i urządzeniach mobilnych przy wykorzystaniu różnych platform streamingowych, tak samo też nowa generacja tej technologii wkrótce zagości na naszych ekranach.