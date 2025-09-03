Samsungu, patrz. Chińczycy pokazują jak robić smukłe smartfony z głową

Kilka miesięcy po pokazie modelu koncepcyjnego firma Tecno oficjalnie prezentuje nie jeden, a dwa smartfony pretendujące do tytułu najsmuklejszych na świecie. I w pewnych kategoriach faktycznie takie będą, choć Samsung Galaxy S25 Edge nie zostanie, póki co, pokonany. A przynajmniej nie pod względem grubości.

Firma Tecno pokazała najsmuklejsze smartfony w swojej klasie

W marcu 2025 roku firma Tecno zaprezentowała koncepcyjny smartfon o grubości 5,75 mm. Ostatecznie supersmukły model Tecno Spark Slim cechuje się grubością 5,93 mm i waży 156 gramów. Bez dwóch zdań obie te wartości są imponujące. Druga z nowości producenta – Tecno Pova Slim – jest minimalnie grubsza, mierząc 5,95 mm, a waga wynosi tyle samo. Jeden i drugi nie jest zatem cieńszy niż zaprezentowany w maju 2025 roku Samsung Galaxy S25 Edge (jego bok ma 5,8 mm), ale wyniki i tak mogą się podobać.

Tecno Spark Slim (źródło: Tecno/GSMArena)

Aby osiągnąć takie wartości, inżynierowie firmy Tecno musieli zminiaturyzować wszystko, co się dało. Wysmukleniu uległ na przykład akumulator, którego grubość to 4,04 mm. Tym większe wrażenie robi fakt, że jego pojemność wynosi 5160 mAh, co w zupełności powinno wystarczy na cały dzień pracy, a nawet nieco więcej. Dla porównania: Galaxy S25 Edge nie zawsze wytrzymuje od rana do wieczora, bo też został wyposażony w baterię o pojemności zaledwie 3900 mAh. Od razu wspomnę, że maksymalna moc ładowania to 45 W (w Galaxy S25 Edge jest to 25 W).

Przeprojektowano także głośniki, gniazdo karty SIM czy złącze USB typu, mające tutaj zaledwie 0,45 mm. Dalej – komora parowa została zmniejszona do 0,3 mm. Do tego wykorzystano opatentowaną technologię układania warstwowego w kształcie plastra miodu, co pozwoliło optymalnie wykorzystać przestrzeń wewnętrzną. Całość zaś wieńczy obudowa z włókna szklanego klasy lotniczej. Jej grubość wynosi jedynie 0,36 mm.

A jak prezentuje się specyfikacja Tecno Spark Slim i Tecno Pova Slim?

Jak przedstawiają się kluczowe elementy specyfikacji? Sercem modelu Spark Slim jest chipset MediaTek Helio G200, a w Pova Slim drzemie procesor MediaTek Dimensity 6400, dzięki któremu można także liczyć na łączność 5G. Poza tym oba urządzenia zostały wyposażone w zakrzywione wyświetlacze AMOLED o częstotliwości odświeżania 144 Hz i jasności sięgającej 4500 nitów, główny aparat z matrycą 50 Mpix oraz system Android 15 z autorskim pakietem funkcji AI. Całość w obu przypadkach jest pyłoszczelna i wodoodporna (w klasie IP64).

Nowe smartfony stanowić będą zatem ciekawą (i z pewnością tańszą) alternatywę dla modelu Samsung Galaxy S25 Edge. Przynajmniej przez jakiś czas to do nich będzie też należeć tytuł najsmuklejszych smartfonów z zakrzywionym ekranem – szybciutko zdetronizowany zostanie smartfon Infinix Hot 60 Pro+ o grubości 5,95 mm. Spark Slim pokona go o 0,02 mm, a Pova Slim dorówna grubością, dorzucając jednak łączność 5G.