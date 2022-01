Nowa Motorola razr będzie hot! Nie mogę się doczekać

Pierwsza Motorola razr przede wszystkim grała na sentymencie do kultowych „brzytw”. Druga generacja była już zdecydowanie bardziej atrakcyjna, choć nadal odstawała od bezpośredniej konkurencji. Trzecia jednak stanie z nią w bezpośrednim pojedynku – powalczy jak równy z równym.

Nowa Motorola razr będzie prawdziwie flagowym smartfonem

Nie wiadomo, jak dobrze sprzedają się składane smartfony Motoroli, bowiem Lenovo nie chwali się wynikami, osiąganymi przez modele z serii razr. Popyt musi być jednak wystarczająco satysfakcjonujący, skoro producent planuje trzecią generację nowej wersji kultowej „brzytwy”.

Pierwsza Motorola razr była krytykowana za przeciętną specyfikację techniczną, nieadekwatną do jej pierwotnej ceny, którą ustalono w Polsce na 7299 złotych (ostatecznie dało się ją jednak kupić za „zaledwie” 1999 złotych). Druga generacja oferowała więcej w niższej cenie, lecz wciąż nie był to poziom, który reprezentował Samsung Galaxy Z Flip.

Mówi się, że do trzech razy sztuka i powiedzenie to może idealnie sprawdzić się w przypadku serii razr. Według najnowszych informacji, trzecia generacja „brzytwy” będzie bowiem prawdziwie flagowym smartfonem. Przede wszystkim dlatego, że na pokładzie nowej składanej Motki znajdzie się topowy procesor Snapdragon 8 Gen 1, podobnie jak w Moto Edge X30. Oby producent zadbał o wydajny system chłodzenia, ponieważ pojawiają się informacje, że układ Qualcomma ma tendencję do przegrzewania się.

Ponadto nowa wersja „brzytwy” ma być dostępna w konfiguracjach z 6 GB, 8 GB i 12 GB RAM oraz 128 GB, 256 GB i 512 GB pamięci wbudowanej. Oznacza to, że na rynku pojawią się przynajmniej trzy wersje, ale ich dostępność zapewne będzie zależała od konkretnego kraju. Która będzie sprzedawana w Polsce? Tego jeszcze niestety nie wiemy.

Jeszcze przed oficjalną premierą dowiedzieliśmy się również, że wewnętrzny wyświetlacz AMOLED w nowej Motoroli razr będzie miał przekątną 6,7 cala i rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9) oraz zapewni funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. W jego górnej części znajdzie się aparat z matrycą 32 Mpix, aczkolwiek nie wiadomo, czy Lenovo zastosuje ekran z wycięciem (notchem), czy okrągłym otworzem.

Po drugiej stronie, na klapce, pojawi się kolejny wyświetlacz, którego parametry nie są jeszcze znane, a także dwa aparaty: główny o rozdzielczości 50 Mpix i 13 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym. Ponadto smartfon zaoferuje moduł NFC i obsługę technologii UWB, umożliwiającą m.in. otwieranie samochodu.

Mimo że nowa Motorola razr będzie znacznie lepiej wyposażona niż razr 5G, powinna kosztować mniej niż swoja poprzedniczka – a przynajmniej mamy taką nadzieję, patrząc na szybko spadające ceny modeli z serii Galaxy Z Flip (pierwszy kosztował 6600 złotych, Galaxy Z Flip 5G – 6799 złotych, natomiast Galaxy Z Flip 3 od 4799 złotych, aktualnie od 4299 złotych).