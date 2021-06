Promocja: Legendarna Motorola RAZR w nowej wersji w takiej cenie, że nie uwierzysz

Nie wiem, czy zauważyliście, ale w ostatnim czasie coraz łatwiej kupić składany smartfon w bardziej przystępnej cenie. Motorola RAZR jest jednak dostępna w takiej, że aż trudno w to uwierzyć!

Kiedy Motorola RAZR wchodziła na polski rynek w lutym 2020 roku, była jednym z pierwszych składanych smartfonów, które mogli kupić klienci w Polsce. Skutecznie jednak do tego zniechęcała cena, ustalona początkowo na zawrotne 7299 złotych. Teraz ten sprzęt można kupić o blisko 75% taniej!

Promocja: Motorola RAZR nigdy nie była dostępna w tak niskiej cenie!

Jak już zostało wspomniane, początkowo model ten kosztował 7299 złotych, ale później, gdy już pojawił się w sklepach z elektroniką (bo przez jakiś czas miało go na wyłączność Orange), zdarzały się promocje na niego. Jeszcze nigdy nie kosztował jednak tak niewiele!

W sklepie internetowym Orange pierwszy składany smartfon marki Motorola, który nawiązuje do legendarnej serii Motorola RAZR V3, jest dostępny za zaledwie 1999 złotych, czyli ~28% swojej pierwotnej ceny w Polsce. Klienci mogą go kupić zarówno na 20 rat 0%, jak i za gotówkę oraz wraz z ofertą abonamentową. Co więcej, mają do wyboru obie wersje kolorystyczne – czarną i złotą.

Motorola RAZR za 1999 złotych w sklepie internetowym Orange

Początkowo fakt, że smartfon obsługuje wyłącznie cyfrowe karty eSIM, wymuszał na klientach skorzystanie z oferty Orange, ponieważ wtedy był to jedyny operator, który zapewniał wsparcie dla eSIM. Dziś technologia ta jest dostępna także w T-Mobile, a być może niedługo pojawi się też w Plusie.

Promocja na Motorolę RAZR wygląda na czyszczenie magazynów, ponieważ smartfon zdaje się znikać z oferty sklepów, w których wcześniej był dostępny (w tym w Media Expert). Może zatem być to ostatnią okazją, żeby go kupić – a bardzo atrakcyjna cena mocno do tego skłania.

Motorola RAZR od początku miała pod górkę przez swoją mocno przeciętną specyfikację. Za sprawą promocji Orange może jednak odejść ze sprzedaży z przytupem. Jeśli ktoś marzył o posiadaniu kultowej Motki we współczesnej odsłonie, zapewne w końcu zdecyduje się na jej zakup. Bo taka okazja, żeby dorwać nówkę-sztukę za 1999 złotych, może się już nie powtórzyć.

Promocja obowiązuje do 16 czerwca 2021 roku lub do wyczerpania zapasów.