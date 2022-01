POTRÓJNA PROMOCJA na najnowszy smartfon Samsunga – co za kumulacja!

Smartfon Galaxy S21 FE zadebiutował zaledwie tydzień temu, a już można go kupić w promocji. I to nie jednej, i nawet nie dwóch, a aż trzech! Takie okazje zdarzają się wyjątkowo rzadko.

Reklama

POTRÓJNA PROMOCJA na Galaxy S21 FE – co za kumulacja!

„Podatek od nowości” szybko nie znika, a przynajmniej nieczęsto się zdarza, aby nowy smartfon można było kupić taniej już pod tygodniu od jego oficjalnej premiery. A tak właśnie jest w przypadku Galaxy S21 FE, który jeszcze pachnie nowością, ponieważ zadebiutował zaledwie tydzień temu, 4 stycznia 2022 roku, a dziś trafił do regularnej sprzedaży (wczoraj zakończyła się jego przedsprzedaż).

Od dziś można go kupić o 400 złotych taniej – wystarczy użyć kodu rabatowego S21FANEDITION. Oferta potrwa do 25 stycznia 2022 roku lub do wyczerpania zapasów, m.in. w sklepie Media Expert. To jednak dopiero pierwsza promocja, dzięki której kupicie najnowszy smartfon Samsunga taniej.

Reklama

Kolejna pozwoli Wam zaoszczędzi dodatkowe ponad 200 złotych – wystarczy, że wybierzecie opcję spłaty smartfona w 30 nieoprocentowanych ratach (30×0%), a wtedy sklep Media Expert zapłaci za Was dwie pierwsze raty (regulamin promocji). W takich okolicznościach cena urządzenia staje się już o wiele bardziej przystępna – z podobnego poziomu startował Galaxy S20 FE 4G w 2020 roku.

To jednak wciąż nie koniec profitów, jakie na Was czekają, bowiem – jak zostało wspomniane już w tytule – mamy do czynienia z potrójną promocją na Galaxy S21 FE. Wciąż trwa akcja (regulamin), dzięki której możecie zgarnąć za darmo słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds 2.

Wystarczy, że kupicie smartfon do 18 stycznia 2022 roku, aktywujecie go z polską kartą SIM do 21 stycznia 2022 roku i zalogujecie się do aplikacji Samsung Members na urządzeniu, a następnie klikniecie banner promocyjny. Później trzeba już tylko wypełnić formularz zgłoszeniowy i załączyć dowód zakupu, a potem czekać na przesyłkę od Samsunga. Prezent zostanie wysłany w ciągu 21 dni kalendarzowych po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

Samsungowi trudno będzie przebić tę promocję. Co więcej, w ostatnim czasie często dało się kupić Galaxy S21 za 2999 złotych, który jest wyżej pozycjonowanym smartfonem. Model z dopiskiem „FE” ma jednak nad nim solidną przewagę – otrzyma o jedną aktualizację systemu więcej niż zeszłoroczny flagowiec. To dla wielu osób może być ważniejsze niż topowe podzespoły.