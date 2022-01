Starzy wyjadacze mogą patrzeć z zazdrością na tego świeżaka. Operator, który nie wynajmuje celebrytów i nie prowadzi intensywnej kampanii reklamowej może pochwalić się lepszymi wynikami niż jego wielcy konkurenci. Nie tylko on ma jednak powody do świętowania.

Przenoszenie numerów w czwartym kwartale 2021 roku

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował raport na temat przenoszenia numerów w sieciach mobilnych w czwartym kwartale 2021 roku oraz całym 2021 roku. W okresie trzech ostatnich miesięcy ubiegłego roku klienci w Polsce przenieśli w sumie 371657 numerów. Dla porównania, w trzecim kwartale 2021 roku przeniesiono 332902 numery, a czwartym kwartale 2020 roku – 377133 numery.

Największym wygranym końcówki ubiegłego roku okazało się T-Mobile, które w ogólnym rozrachunku zyskało aż 14954 numery (oddało 60515, przyjęło 75469), natomiast największym przegranym – nieoczekiwanie – Plus, który stracił aż 28198 numerów (oddał 91949, przyjął 63751). Play, do tej pory przodujący w traceniu numerów, w czwartym kwartale oddał 102980 numerów i przyjął 85148, zatem zakończył końcówkę 2021 roku z wynikiem -17832 numerów netto. Z kolei Orange musiało pogodzić się ze stratą 488 numerów netto (oddało 94856, przyjęło 94368).

źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Świetne wyniki, choć nie tak spektakularne jak T-Mobile, w czwartym kwartale odnotowali również: UPC Polska Sp. z o.o. (+8816), Premium Mobile (+5120),Vectra S.A. (+3433), VikingCo Poland Sp. z o. o. (+2870), Netia S.A. (+2627), OTVARTA Sp. z o.o. (+2100), ITI Neovision S.A. (+1428) oraz Multimedia Polska Sp. z o.o. (+1401).

Ten operator zawstydził Orange, Play, Plusa i T-Mobile

Jednocześnie Urząd Komunikacji Elektronicznej podliczył przenoszenie numerów w całym 2021 roku – podsumowanie okazuje się zaskakujące, ponieważ liderem w pozyskiwaniu numerów (netto) nie jest członek tzw. Wielkiej Czwórki, tylko… Premium Mobile. UKE podaje, że w 2021 roku przeniesiono do tej sieci 58324 numery i jednocześnie 24025 numerów przyjęli inni operatorzy.

źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Oznacza to, że Premium Mobile zakończyło 2021 rok z wynikiem 34299 numerów netto na plusie, co jest najlepszym, rocznym wynikiem w podsumowywanym okresie. Dla porównania, w przypadku Orange to +29938 numerów, Play -133454 numery, Plusa -52638 numerów, a T-Mobile +17840 numerów.

Godnym odnotowania jest również wynik UPC, które 2021 rok zakończyło z 29379 numerami na plusie. Ponadto pięciocyfrowymi rezultatami mogą pochwalić się jeszcze Mobile Vikings (+13059), Vectra (+13034), OTVARTA (+11953) i Netia (+11730).