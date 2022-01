Dzwoni numer 732104533? Lepiej nie odbieraj

Jeżeli dzwoni do Ciebie numer 732104533, to nie rób tego błędu, który popełnili inni. Nie odbieraj, bo stracisz tylko nerwy, bo raczej nie będzie Ci do śmiechu. Najlepiej od razu dodaj go na czarną listę. Dlaczego?

Dzwoni numer 732104533? Nie odbieraj!

Każdego dnia mieszkańcy Polski odbierają mnóstwo połączeń. Niestety, często są to niechciane połączenia – na przykład z ofertą handlową lub prośbą o udział w ankiecie. Niektóre smartfony oferują wbudowany mechanizm, automatycznie blokujący połączenia, które mogą być spamem. Ewentualnie można pobrać aplikację o podobnej funkcjonalności – na przykład TrueCaller.

Niestety, często dzwonią też oszuści, którzy próbują (nierzadko skutecznie) wyłudzić pieniądze metodą „na wnuczka” lub „na policjanta”. Należy więc zachować szczególną ostrożność, gdy dzwoni nieznajomy numer, a podejrzane połączenia od razu weryfikować, bowiem po fakcie często jest już za późno.

W ostatnim czasie mieszkańców Polski nęka numer 732104533. Na pierwszy rzut oka wygląda ona jak standardowy numer komórkowy polskiego operatora, gdyż ma 9 cyfr. Raczej nie chcielibyście jednak otrzymać i odebrać połączenia z tego numeru telefonu.

W ostatnich dniach m.in. w serwisie Nieznany-Numer.pl masowo pojawiają się nowe zgłoszenia, dotyczące numeru 732104533. Ludzie różnie go kategoryzują, ale są zgodni co do tego, że odebranie połączenia z tego numeru nie jest niczym przyjemnym ani zabawnym.

Opinie o numerze 732104533 (źródło: Nieznany-Numer.pl)

Do losowo wybranych mieszkańców Polski z numeru 732104533 dzwoni bot, który recytuje różne historie – na przykład, że ktoś zamówił kilkanaście pizz i teraz musi za nie zapłacić lub pod wpływem alkoholu zrobił dziecko jakiejś kobiecie. Innym z kolei „zaproponowano” udział w reality show albo poinformowano, że za kilka tygodni zostanie odłączony dostęp do internetu.

Niektóre historie mogą nawet wywołać uśmiech na twarzy (na przykład propozycja wyrecytowania wierszyka dla Mikołaja, aby dostać prezent), pod warunkiem, że się wie, iż jest to oszustwo. Nie każdy, kto odbierze połączenie z numeru 732104533, musi zdawać sobie z tego sprawę, szczególnie że niektóre scenariusze wydają się prawdopodobne i mogą przyprawić o przynajmniej szybsze bicie serca i zimny pot.

Jeśli zatem dzwoni do Was numer 732104533 – zignorujcie go i od razu dodajcie na czarną listę, ponieważ po przekazaniu wiadomości dzwoniący prosi o „potwierdzenie” danych osobowych, w tym podanie numeru PESEL. Nie róbcie tego pod żadnym pozorem!