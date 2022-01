Promocja: Kup smartwatch Samsunga i zyskaj nawet 500 złotych zwrotu!

Samsung bardzo lubi uruchamiać promocje, w których po zakupie danego urządzenia, możemy ubiegać się o zwrot części poświęconych na nie środków. Właśnie tak możemy zaoszczędzić na zakupie zegarków Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch Classic.

Promocja promocję goni

Niemal do końca listopada trwała promocja, w której po zakupie zegarka Samsung Galaxy Watch 4, można było zyskać 350 złotych zwrotu. Teraz producent przebija tę ofertę, proponując nabywcom 430 złotych zwrotu za model Galaxy Watch 4 oraz aż 500 złotych zwrotu za zakup Galaxy Watch 4 Classic. Jak skorzystać z akcji?

Samsung Galaxy Watch 4 Classic (fot. Tabletowo)

Wszystko jest ładnie wyjaśnione na stronie Samsunga. By cieszyć się z zaoszczędzonych środków, trzeba podjąć wszystkie kroki, wymienione przez organizatora akcji. Po kolei:

Kupujemy wybrane urządzenie z serii Galaxy Watch4 w okresie od 10.01.2022 do 30.01.2022 u partnerów handlowych (na przykład w Media Expert). Rejestrujemy urządzenie poprzez formularz rejestracyjny do 06.02.2022. W formularzu dołączamy dowód zakupu produktu, zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym i zdjęcie pudełka z widocznym miejscem po wyciętym kodzie kreskowym. Zostawiamy swoją opinię o nowym smartwatchu z serii Galaxy Watch 4 w formularzu rejestracyjnym i oznaczamy ją hasztagiem #OpiniawRamachPromocji. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, w ciągu 21 dni kalendarzowych otrzymamy 500 złotych zwrotu na konto przy zakupie Galaxy Watch 4 Classic, albo 450 złotych zwrotu na konto przy zakupie Galaxy Watch 4.

Ważna sprawa: zwrot nie przysługuje jeśli na dowodzie zakupu Produktu znajduje się jakikolwiek smartfon marki Samsung. Zatem, by uniknąć problemów ze zwrotem, przy zakupie zegarka dbamy o to, by w koszyku z zamówieniem znajdował się tylko smartwatch.

Kilka istotnych szczegółów

Przyda się też znać kilka dodatkowych detali dotyczących promocji. W punkcie 3. powyższego zestawu kroków, wspomniano o wystawieniu opinii. Jak precyzuje Regulamin, rekomendowana długość opinii to minimum 250 znaków wraz ze spacjami.

Weryfikacja zgłoszeń potrwa do 14 dni kalendarzowych. Może się więc zdarzyć, że jeśli zarejestrujemy urządzenie i wyślemy swoje zgłoszenie w ostatnim terminie, to zwrot pojawi się na naszym koncie dopiero w marcu.

Ponadto, zwroty przyznawane są według kolejności poprawnych zgłoszeń. Nie warto zwlekać z wypełnieniem formularza. Regulamin nie precyzuje, jak bardzo ograniczona jest pula nagród. Pewne jest, że przystępując do promocji w początkowej fazie jej trwania, będziemy mogli skorzystać ze zwrotu.