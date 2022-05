Motorola nie zdominowała segmentu składanych smartfonów. Producent nie ustaje jednak w wysiłkach, aby go podbić. Nowa Motorola RAZR może mu w tym pomóc, ponieważ zapowiada się coraz ciekawiej i z pewnością zainteresuje niejednego klienta… jeśli tylko zostanie atrakcyjnie wyceniona.

Motorola RAZR nie wdarła się przebojem na rynek

Pierwsza Motorola RAZR zadebiutowała w listopadzie 2019 roku i nie odniosła spektakularnego sukcesu, mimo że odwoływała się do legendarnej Motoroli RAZR V3, która była prawdziwym bestsellerem i obiektem westchnień milionów klientów na całym świecie (w tym moim, szczególnie w edycji Dolce&Gabbana).

Przed zakupem pierwszej RAZR wielu klientów powstrzymywała cena, która w Polsce została ustalona na start na aż 7299 złotych (w ostatnim momencie dostępności dało się ją jednak kupić za… 1999 złotych). Kolejna Motorola RAZR 5G kosztowała od 6499 złotych – to mniej, ale wciąż dużo, choć Samsung Galaxy Z Flip 5G zadebiutował w kraju nad Wisłą z (wyższą) ceną 6799 złotych (w sierpniu 2020 roku, miesiąc przed RAZR 5G), aczkolwiek oferował mocniejszą specyfikację techniczną.

Motorola RAZR 5G (źródło: Lenovo)

Nowa składana Motorola zapowiada się coraz lepiej

Motorola długo każe czekać na premierę kolejnej RAZR, ale coraz więcej wskazuje na to, że warto uzbroić się w cierpliwość, gdyż smartfon zapowiada się naprawdę interesująco. Niedawno do sieci przedostały się zdjęcia nowej składanej Motki. Zdradziły one, że wewnętrzny ekran będzie miał otwór na aparat (zamiast notcha), a na klapce znajdą się dwa aparaty wraz z diodą doświetlającą.

źródło: 91mobiles

Znany informator Ross Young ujawnił kolejne informacje na temat Motoroli RAZR 2022 (wciąż nie znamy jej rynkowej nazwy). Podaje on, że wewnętrzny wyświetlacz będzie miał przekątną 6,7 cala, czyli aż o pół cala większą niż ekrany w Motorolach RAZR i RAZR 5G. Za jego produkcję odpowiadać ma China Star. Ten, który znajdzie się na zewnątrz, również ma być większy niż w poprzednikach – „urośnie” do ~3 cali (z 2,7 cala).

Nowa Motorola RAZR 2022 zaoferuje jednak znacznie więcej niż swoi poprzednicy nie tylko, jeśli chodzi o przekątne ekranów, ale również wyposażenie. Jak już zostało wspomniane – użytkownicy po raz pierwszy dostaną do dyspozycji składający się z dwóch aparatów moduł fotograficzny. Według nieoficjalnych informacji, ma się on składać z aparatu głównego o rozdzielczości 50 Mpix oraz 13 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym.

źródło: 91mobiles

Ponadto na pokładzie nowej RAZR znajdzie się ultrawydajny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 z modemem 5G, od 6 GB do nawet 12 GB RAM i od 128 GB do aż 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej oraz moduł NFC i obsługa technologii UWB. Nieoficjalne informacje podają również, że aparat w wewnętrznym ekranie będzie miał matrycę 32 Mpix, a sam wyświetlacz rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli i funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz.