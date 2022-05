Masz dość wielkich smartfonów? Ten będzie dla Ciebie wybawieniem

W dobie wszędobylskich patelni i identycznych smartfonów każdy model, który się wyróżnia, przyciąga uwagę. Takim z pewnością jest iPhone mini czy iPhone SE, ale też CUBOT Pocket, który – jak wskazuje jego nazwa – będzie miał „kieszonkowy” rozmiar. I przy okazji luksusowy design.

Ten smartfon bez problemu zmieści się do każdej kieszeni

Duże smartfony to z jednej strony duży komfort korzystania z mediów społecznościowych i oglądania materiałów wideo, ale z drugiej też duży problem z noszeniem urządzenia przy sobie. Różni ludzie radzą sobie z nim w różny sposób – jedni po prostu chodzą z telefonem w ręce, drudzy wrzucają go do torebki, plecaka czy nerki, a inni wciskają do kieszeni. To ostatnie jest najmniej bezpieczne – nieraz słyszało się historie, że smartfon został uszkodzony podczas schylania się lub wypadł (albo został przez kogoś wyciągnięty) z tylnej kieszeni spodni.

Małe smartfony nie cieszą się dużą popularnością, a przynajmniej w ujęciu ogólnym, gdyż na przykład w Japonii iPhone mini to prawdziwy bestseller. Mimo to na całym świecie są klienci, którzy z chęcią kupiliby takie urządzenie, ale pod warunkiem, że jego cena będzie przystępna. Nadchodzący CUBOT Pocket może spełnić ich oczekiwania.

CUBOT Pocket (źródło: CUBOT)

Nazwa tego modelu nie wzięła się znikąd. Według producenta, Pocket to mały smartfon z 4-calowym wyświetlaczem. Został zaprojektowany dla wygody, mieści się komfortowo w jednej dłoni i można go z łatwością nosić wszędzie w kieszeni. Jednocześnie CUBOT informuje, że nie będzie to tylko jeden model, a cała seria kompaktowych urządzeń.

Niestety, specyfikacja i data rynkowej premiery pierwszego Pocketa nie są jeszcze znane. Producent ujawnił jednak jego design – dzięki temu wiemy, że na rynku pojawi się aż pięć wersji z różnym wykończeniem. CUBOT Pocket będzie bowiem kierowany zarówno do męskiej, jak i żeńskiej części klienteli.

CUBOT Pocket (źródło: CUBOT)

Widoczne powyżej szczególnie zainteresują tę pierwszą grupę. Te poniżej natomiast głównie przedstawicielki płci pięknej. Nie sposób też nie zauważyć, że pod względem designu CUBOT Pocket przypomina trochę luksusowe smartfony marki Vertu. Czy to przypadkowa zbieżność, czy celowe działanie – możemy się tylko domyślać, aczkolwiek nie można powiedzieć, żeby Pocket nie wyglądał atrakcyjnie.