Nadciąga kolejna Motorola RAZR. Wspaniale, że składanych smartfonów jest coraz więcej

Minęły już czasy, w których właściwie jedynym producentem składanych smartfonów był Samsung. Owszem, wciąż ma dominującą pozycję na tym wschodzącym rynku, ale już nie jest sam. O swojej obecności zamierza przypomnieć Motorola RAZR – w swojej kolejnej odsłonie.

Składany RAZR raz jeszcze

OPPO, vivo, Huawei czy Honor – to wszystko producenci, którzy postanowili dołączyć do Samsunga w oferowaniu składanych smartfonów. Swoją cegiełkę dołożyła też swego czasu Motorola, fundując fanom marki swoisty powrót do przeszłości wraz z modelem RAZR.

Motorola RAZR z elastycznym wyświetlaczem zdążyła zyskać już dwie generacje. O ile RAZR 5G był tylko nieznacznie przeprojektowaną „poprawką” pierwszej składanej Motki, tak nadchodzące urządzenie ma być czymś wyjątkowym i opracowanym od nowa.

Smartfon o o kryptonimie Maven, ma nareszcie zyskać iście flagową specyfikację. Jego premiera ma ponoć odbyć się latem. Do sieci przedostały się jego pierwsze zdjęcia.

Motorola RAZR 2022 (fot. 91mobiles)

Nadal składany jak telefon z klapką, ale lepszy

Nowa Motorola bardziej przypominać będzie Samsunga Galaxy Z Flip 3 niż swoich poprzedników. Wydatny „podbródek” nareszcie ma zniknąć, a czytnik linii papilarnych zostanie zintegrowany z przyciskiem zasilania.

Ulepszona zostanie także sekcja fotograficzna, gdyż zamiast pojedynczego oczka aparatu, główny moduł będzie dysponował 50-megapikselową matrycą (z obiektywem f/1.8) oraz drugim sensorem 13 Mpix (z ultraszerokokątnym obiektywem oraz opcją robienia zdjęć makro). Przedni aparat zyska rozdzielczość 32 Mpix.

Nie jest jasne, jaki procesor znajdzie się w trzewiach nowej składanej Motoroli. Planowo wykorzystany miał zostać Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ale ze względu na opóźnienia w jego dostawach, trudno mówić o tym jak o czymś pewnym. Konfiguracje pamięci mają obejmować opcje z 8 GB lub 12 GB RAM oraz 256 GB lub 512 GB miejsca na system i dane.

Pod koniec lipca lub na początku sierpnia nowy RAZR ma być dostępny w Chinach, by później Motorola rozszerzyła dostępność urządzenia na kolejne rynki. W dystrybucji powinny pojawić się dwie opcje kolorystyczne: Quartz Black oraz Tranquil Blue.

Przy okazji warto wspomnieć o innych – choć już znacznie dalszych planach Motoroli względem nowoczesnych smartfonów. Otóż producent rozpoczął kolejny etap prac nad smartfonami z rozwijanym ekranem. Być może będzie to następny duży projekt Motoroli. Na razie jednak – czekamy na nowy model RAZR!