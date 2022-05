Google będzie analizować Twoje SMS-y

W aplikacji Wiadomości Google wkrótce może pojawić się aktualizacja, dzięki której Google podpowie, które SMS-y uznać za najistotniejsze. To tylko jedna z nowych funkcji, jakie zostały znalezione w kodzie źródłowym aplikacji.

Wiadomości Google – nowe funkcje

Pełni optymizmu mogą być użytkownicy programu, z którego skorzystają miliony osób na całym świecie. W kwietniu otrzymaliśmy informacje, że do aplikacji zostaną dodane przydatne funkcje. Rzeczywiście tak się stało. Umożliwiło to m.in. wyświetlenie na smartfonie z systemem Android emoji jako reakcji wysłanej przez posiadacza iPhone’a.

Ponadto w niedalekiej przyszłości wprowadzone ma zostać również rozwiązanie, dzięki któremu nie będzie konieczności logowania się hasłem. Dzięki niemu, aby otrzymać dostęp do swojego konta, wystarczy samo odblokowanie smartfona. Co więcej, Apple i Microsoft zapowiedzieli zapewnienie wsparcia dla tej technologii.

Jak widać, gigant z Kalifornii idzie za ciosem i możliwe, że nowe usprawnienia w aplikacji Wiadomości Google są tylko kwestią czasu. Dzięki dekompilacji czyli w skrócie, przetłumaczeniu kodu źródłowego aplikacji, okazuje się że już niedługo Google może dokładniej analizować SMS-y pod kątem zawartej w nich treści. Już teraz to robi, ponieważ w określonych przypadkach podpowiada użytkownikowi w formie szablonu tekstowego, w jaki sposób może szybko odpowiedzieć na otrzymaną wiadomość.

Zapewne znajdą się zwolennicy takich innowacji, którym zależy na możliwie najbardziej intuicyjnych aplikacjach, dzięki czemu zaoszczędzą oni czas. Dla drugich natomiast może być to kolejny argument przemawiający za stwierdzeniem, że Google coraz częściej próbuje zaglądać nam w ekran i być jak ten nieznośny pasażer w tramwaju, który siedzi za nami i notorycznie zza naszych pleców spogląda, co aktualnie robimy na smartfonie.

Google chce Cię lepiej poznać

Poza sugestią ze strony Google, w jaki sposób odpowiedzieć na wiadomość, program będzie sygnalizować użytkownikom, które wiadomości może uznać za istotne – zasugeruje „zagwiazdkowanie” SMS-a, aby później łatwiej było go znaleźć (podobna funkcja, tj. dodawanie gwiazdki do wiadomości, jest już dostępna na przykład na WhatsAppie – są one później zbierane w jednej sekcji). Ponadto w przygotowaniu jest funkcja „zaplanowanie w tej chwili”, aczkolwiek na tę chwilę nie wiadomo, co to dokładnie oznacza.

Kryterium, na jakiej podstawie wiadomości będą selekcjonowane, nie jest jeszcze znane. W kodzie źródłowym aplikacji znajduje się jednak sugestia, że prawdopodobnie będzie zależało to od tego, czy w treści SMS-a są jakieś liczby (które mogą składać się na przykład w datę lub numer telefonu).

Najpierw ciasteczka, potem spersonalizowane reklamy, a teraz zapowiedź tego, że Google może pośrednio wpłynąć na to, w jaki sposób zareagujesz na wiadomość tekstową. Innowacyjne i niepokojące zarazem. Niemniej jednak, patrząc z różnych punktów widzenia, taka funkcja może wpłynąć pozytywnie na odczucia użytkownika aplikacji i realnie skrócić czas reagowania na SMS. Jak będzie funkcjonować to w praktyce – czas pokaże.