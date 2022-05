Ta promocja sprawi, że wyskoczysz z gotówki

Każda promocja ma na celu wywołać reakcję, tj. skłonić klienta do zakupu objętego ofertą urządzenia. I tak też jest w tym przypadku – realme przygotowało kilka okazji, obok których trudno przejść obojętnie.

Promocja na urządzenia realme z rabatami nawet do 700 złotych

realme regularnie przygotowuje promocje na swoje urządzenia. Wygląda to na strategiczne posunięcie – w końcu im więcej osób kupi sprzęt tej marki, tym szybciej rozgości się ona na polskim rynku, bo wciąż nie ma tak silnej pozycji jak największy rywal, czyli Xiaomi (choć coraz mniej jej brakuje, a ambicje są duże). realme jest jedynym producentem w Polsce, który strzela promocjami jak z karabinu maszynowego z nieograniczonym zapasem amunicji.

Od dziś klienci mogą skorzystać z kolejnej porcji ofert specjalnych na urządzenia tej „wschodzącej” marki. O ile większość będzie dostępna przez najbliższe dwa tygodnie, o tyle realme Watch S wraz z dwoma wymiennymi paskami można kupić za 299 złotych tylko dziś (do godziny 12:00) w sklepie internetowym sklep-realme.pl. Jeśli jednak komuś nie zależy na dodatkowym pasku, to w Plusie kupi ten smartwatch jeszcze taniej, bo za 230 złotych.

realme

Jak zostało wspomniane, to nie jedyna promocja na urządzenia marki realme. Producent obniżył również ceny sześciu innych sprzętów ze swojej oferty, które będzie można kupić w obniżonych cenach przez najbliższe dwa tygodnie, do 29 maja 2022 roku włącznie (lub do wyczerpania zapasów) w sklepach internetowych realmeshop.pl i sklep-realme.pl oraz sieci Media Expert.

Promocja obejmuje m.in. laptop realme Book Prime, który oferuje 14-calowy ekran o rozdzielczości 2K, procesor Intel Core i5-11320H z grafiką Intel Iris Xe, 16 GB RAM i dysk SSD o pojemności 512 GB, a także klawiaturę z podświetleniem i czytnikiem linii papilarnych. Laptop w promocji kosztuje 3799 złotych, podczas gdy jego regularna cena to 4499 złotych. Nie jest to rekordowa obniżka, gdyż w zeszłym miesiącu dało się kupić realme Book Prime aż o 1000 złotych taniej, lecz to wciąż bardzo atrakcyjna promocja.

realme Book Prime (źródło: realme)

Ponadto najnowsza promocja realme obejmuje:

tablet realme Pad 4 GB/64 GB WiFi za 899 złotych (-100 złotych),

smartwatch realme Watch 2 Black za 159 złotych (-90 złotych),

słuchawki realme Buds Air Pro za 199 złotych (-150 złotych),

telewizor realme TV 32 za 899 złotych (-100 złotych),

telewizor realme TV 50 za 1799 złotych (-200 złotych).

Jak zostało już wspomniane, obniżone ceny obowiązują do 29 maja 2022 roku lub do wyczerpania zapasów.