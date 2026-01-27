Tak ma wyglądać i tyle kosztować Motorola Edge 70 Fusion

Oficjalna premiera smartfona Motorola Edge 70 Fusion zbliża się nieuchronnie. Niedawno dowiedzieliśmy się, co zaoferuje, a teraz poznaliśmy jej wygląd. Pojawiły się też informacje na temat ceny w Europie.

Tak będzie wyglądał smartfon Motorola Edge 70 Fusion. Cena też została ujawniona

Specyfikacja smartfona Motorola Edge 70 Fusion została ujawniona przedpremierowo tydzień temu przez renomowanego informatora – Evana Blassa. Teraz natomiast poznaliśmy wygląd tego modelu, ponieważ portal Ytechb udostępnił przedstawiające go rendery.

Motorola Edge 70 Fusion (źródło: Ytechb)

Trudno tu mówić o jakimkolwiek zaskoczeniu, ponieważ Motorola Edge 70 Fusion wygląda jak każda inna Motka. Uwagę jednak zwracają smukłe ramki dookoła zaoblonego na krawędziach wyświetlacza. Wykończenie panelu tylnego jest natomiast „inspirowane nylonem i lnem”.

Podobną inspirację widzieliśmy już w modelu Motorola Signature, który został oficjalnie zaprezentowany 7 stycznia 2026 roku. Od razu przypomnę, że Motorola Signature jest dostępna w sprzedaży w Polsce od 19 stycznia 2026 roku.

Portal Ytechb informuje, że smartfon Motorola Edge 70 Fusion będzie dostępny w pięciu wersjach kolorystycznych: Blue Surf, Orient Blue, Sporting Green, Country Air i Silhouette, aczkolwiek jemu udało się uzyskać rendery tylko dwóch ostatnich.

Włoska platforma Epto podaje zaś, że smartfon Motorola Edge 70 Fusion w konfiguracji 8/256 GB będzie kosztował 478,90 euro, co jest równowartością około 2015 złotych. Dla przypomnienia, Motorola Edge 60 Fusion 8/256 GB, która zadebiutowała w Polsce na początku kwietnia 2025 roku, kosztowała na start 1599 złotych.

Jest też europejska cena smartfonów Motorola Moto G77 i Motorola Moto G17

Przywoływany sklep podaje również, że smartfon Motorola Moto G77 w konfiguracji 8/256 GB będzie kosztował 376,89 euro (~1585 złotych), a Motorola Moto G17 8/256 GB – 294,90 euro (~1240 złotych). Tutaj przypomnę, że specyfikacja smartfona Motorola Moto G77 również została już ujawniona przed premierą. Parametry Moto G17 wciąż natomiast pozostają tajemnicą.

Motorola Edge 70 Fusion Motorola Moto G77 Wyświetlacz AMOLED

6,78 cala

1,5K

144 Hz

jasność do 5200 nitów

Corning Gorilla Glass 7i AMOLED

6,8 cala

2772×1272 piksele

120 Hz

Corning Gorilla Glass 7i Procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 MediaTek Dimensity 6400 RAM 8/12 GB 8 GB Pamięć wbudowana 256 GB 128 GB Slot na kartę microSD b.d. TAK, do 2 TB Akumulator 7000 mAh

ładowanie do 68 W 5200 mAh

ładowanie do 30 W Aparat na przodzie 32 Mpix 32 Mpix

f/2.2 Aparat na tyle – główny 50 Mpix z sensorem Lytia

– b.d. na temat innych aparatów – główny 108 Mpix (f/1.8)

– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) Łączność b.d. Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM (nano SIM + eSIM), USB-C (USB 2.0) Głośniki stereo b.d. TAK

Dolby Atmos Wymiary b.d. 164,2×77,4×7,33 mm Waga b.d. 179 gramów Odporność IP68, IP69, MIL-STD-810H IP64 System operacyjny Android 16

(3 aktualizacje Androida) Android 16

Warto też zauważyć, że elektronika we Włoszech jest droższa niż w wielu innych krajach w Europie, dlatego można oczekiwać, że nowe Motki będą w Polsce przynajmniej trochę tańsze.