Tak ma wyglądać i tyle kosztować Motorola Edge 70 Fusion

Oficjalna premiera smartfona Motorola Edge 70 Fusion zbliża się nieuchronnie. Niedawno dowiedzieliśmy się, co zaoferuje, a teraz poznaliśmy jej wygląd. Pojawiły się też informacje na temat ceny w Europie.

Tak będzie wyglądał smartfon Motorola Edge 70 Fusion. Cena też została ujawniona

Specyfikacja smartfona Motorola Edge 70 Fusion została ujawniona przedpremierowo tydzień temu przez renomowanego informatora – Evana Blassa. Teraz natomiast poznaliśmy wygląd tego modelu, ponieważ portal Ytechb udostępnił przedstawiające go rendery.

Trudno tu mówić o jakimkolwiek zaskoczeniu, ponieważ Motorola Edge 70 Fusion wygląda jak każda inna Motka. Uwagę jednak zwracają smukłe ramki dookoła zaoblonego na krawędziach wyświetlacza. Wykończenie panelu tylnego jest natomiast „inspirowane nylonem i lnem”.

Podobną inspirację widzieliśmy już w modelu Motorola Signature, który został oficjalnie zaprezentowany 7 stycznia 2026 roku. Od razu przypomnę, że Motorola Signature jest dostępna w sprzedaży w Polsce od 19 stycznia 2026 roku.

Portal Ytechb informuje, że smartfon Motorola Edge 70 Fusion będzie dostępny w pięciu wersjach kolorystycznych: Blue Surf, Orient Blue, Sporting Green, Country Air i Silhouette, aczkolwiek jemu udało się uzyskać rendery tylko dwóch ostatnich.

Włoska platforma Epto podaje zaś, że smartfon Motorola Edge 70 Fusion w konfiguracji 8/256 GB będzie kosztował 478,90 euro, co jest równowartością około 2015 złotych. Dla przypomnienia, Motorola Edge 60 Fusion 8/256 GB, która zadebiutowała w Polsce na początku kwietnia 2025 roku, kosztowała na start 1599 złotych.

Jest też europejska cena smartfonów Motorola Moto G77 i Motorola Moto G17

Przywoływany sklep podaje również, że smartfon Motorola Moto G77 w konfiguracji 8/256 GB będzie kosztował 376,89 euro (~1585 złotych), a Motorola Moto G17 8/256 GB – 294,90 euro (~1240 złotych). Tutaj przypomnę, że specyfikacja smartfona Motorola Moto G77 również została już ujawniona przed premierą. Parametry Moto G17 wciąż natomiast pozostają tajemnicą.

Motorola Edge 70 FusionMotorola Moto G77
smartfon motorola edge 70 fusion smartphone rendersmartfon motorola moto g77 smartphone
WyświetlaczAMOLED
6,78 cala
1,5K
144 Hz
jasność do 5200 nitów
Corning Gorilla Glass 7i		AMOLED
6,8 cala
2772×1272 piksele
120 Hz
Corning Gorilla Glass 7i
ProcesorQualcomm Snapdragon 7s Gen 3MediaTek Dimensity 6400
RAM8/12 GB8 GB
Pamięć wbudowana256 GB128 GB
Slot na kartę microSDb.d.TAK, do 2 TB
Akumulator7000 mAh
ładowanie do 68 W		5200 mAh
ładowanie do 30 W
Aparat na przodzie32 Mpix32 Mpix
f/2.2
Aparat na tyle– główny 50 Mpix z sensorem Lytia
– b.d. na temat innych aparatów		– główny 108 Mpix (f/1.8)
– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2)
Łącznośćb.d.Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM (nano SIM + eSIM), USB-C (USB 2.0)
Głośniki stereob.d.TAK
Dolby Atmos
Wymiaryb.d.164,2×77,4×7,33 mm
Wagab.d.179 gramów
OdpornośćIP68, IP69, MIL-STD-810HIP64
System operacyjnyAndroid 16
(3 aktualizacje Androida)		Android 16

Warto też zauważyć, że elektronika we Włoszech jest droższa niż w wielu innych krajach w Europie, dlatego można oczekiwać, że nowe Motki będą w Polsce przynajmniej trochę tańsze.

