Tak ma wyglądać i tyle kosztować Motorola Edge 70 Fusion

Oficjalna premiera smartfona Motorola Edge 70 Fusion zbliża się nieuchronnie. Niedawno dowiedzieliśmy się, co zaoferuje, a teraz poznaliśmy jej wygląd. Pojawiły się też informacje na temat ceny w Europie.
Tak będzie wyglądał smartfon Motorola Edge 70 Fusion. Cena też została ujawniona
Specyfikacja smartfona Motorola Edge 70 Fusion została ujawniona przedpremierowo tydzień temu przez renomowanego informatora – Evana Blassa. Teraz natomiast poznaliśmy wygląd tego modelu, ponieważ portal Ytechb udostępnił przedstawiające go rendery.
Trudno tu mówić o jakimkolwiek zaskoczeniu, ponieważ Motorola Edge 70 Fusion wygląda jak każda inna Motka. Uwagę jednak zwracają smukłe ramki dookoła zaoblonego na krawędziach wyświetlacza. Wykończenie panelu tylnego jest natomiast „inspirowane nylonem i lnem”.
Podobną inspirację widzieliśmy już w modelu Motorola Signature, który został oficjalnie zaprezentowany 7 stycznia 2026 roku. Od razu przypomnę, że Motorola Signature jest dostępna w sprzedaży w Polsce od 19 stycznia 2026 roku.
Portal Ytechb informuje, że smartfon Motorola Edge 70 Fusion będzie dostępny w pięciu wersjach kolorystycznych: Blue Surf, Orient Blue, Sporting Green, Country Air i Silhouette, aczkolwiek jemu udało się uzyskać rendery tylko dwóch ostatnich.
Włoska platforma Epto podaje zaś, że smartfon Motorola Edge 70 Fusion w konfiguracji 8/256 GB będzie kosztował 478,90 euro, co jest równowartością około 2015 złotych. Dla przypomnienia, Motorola Edge 60 Fusion 8/256 GB, która zadebiutowała w Polsce na początku kwietnia 2025 roku, kosztowała na start 1599 złotych.
Jest też europejska cena smartfonów Motorola Moto G77 i Motorola Moto G17
Przywoływany sklep podaje również, że smartfon Motorola Moto G77 w konfiguracji 8/256 GB będzie kosztował 376,89 euro (~1585 złotych), a Motorola Moto G17 8/256 GB – 294,90 euro (~1240 złotych). Tutaj przypomnę, że specyfikacja smartfona Motorola Moto G77 również została już ujawniona przed premierą. Parametry Moto G17 wciąż natomiast pozostają tajemnicą.
|Motorola Edge 70 Fusion
|Motorola Moto G77
|Wyświetlacz
|AMOLED
6,78 cala
1,5K
144 Hz
jasność do 5200 nitów
Corning Gorilla Glass 7i
|AMOLED
6,8 cala
2772×1272 piksele
120 Hz
Corning Gorilla Glass 7i
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3
|MediaTek Dimensity 6400
|RAM
|8/12 GB
|8 GB
|Pamięć wbudowana
|256 GB
|128 GB
|Slot na kartę microSD
|b.d.
|TAK, do 2 TB
|Akumulator
|7000 mAh
ładowanie do 68 W
|5200 mAh
ładowanie do 30 W
|Aparat na przodzie
|32 Mpix
|32 Mpix
f/2.2
|Aparat na tyle
|– główny 50 Mpix z sensorem Lytia
– b.d. na temat innych aparatów
|– główny 108 Mpix (f/1.8)
– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2)
|Łączność
|b.d.
|Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM (nano SIM + eSIM), USB-C (USB 2.0)
|Głośniki stereo
|b.d.
|TAK
Dolby Atmos
|Wymiary
|b.d.
|164,2×77,4×7,33 mm
|Waga
|b.d.
|179 gramów
|Odporność
|IP68, IP69, MIL-STD-810H
|IP64
|System operacyjny
|Android 16
(3 aktualizacje Androida)
|Android 16
Warto też zauważyć, że elektronika we Włoszech jest droższa niż w wielu innych krajach w Europie, dlatego można oczekiwać, że nowe Motki będą w Polsce przynajmniej trochę tańsze.