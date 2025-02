MediaTek Dimensity 6400 zaprezentowany. Poznajcie nowy (stary) procesor

MediaTek zaprezentował nowy procesor Dimensity 6400, ale trudno mówić tu o rewolucji. To jedynie lekko odświeżona wersja zeszłorocznego modelu – z minimalnym wzrostem taktowania i tym samym zestawem funkcji. Czy to wystarczy, by zainteresować producentów smartfonów?

Nowy MediaTek, czyli gdzieś to już widziałem

MediaTek oficjalnie zaprezentował nowy układ Dimensity 6400, ale okazuje się, że nie jest to wielka nowość. To jedynie delikatnie odświeżona wersja zeszłorocznego Dimensity 6300, z niewielkim wzrostem taktowania jednego z rdzeni. To już nie brzmi najlepiej, a zabrzmi jeszcze gorzej, jeśli powie się, że struktura rdzeni w nowym procesorze bazuje na Dimensity 6100+ z 2023 roku.

Sam procesor nadal bazuje na 6-nanometrowym procesie technologicznym TSMC i wykorzystuje tę samą konfigurację ośmiu rdzeni – dwa Cortex-A76 (do 2,5 GHz) oraz sześć Cortex-A55 (2,0 GHz). W porównaniu do poprzednika różnica w wydajności CPU jest więc niemal niezauważalna, bo jedyną zmianą jest podbicie taktowania głównych rdzeni z 2,4 GHz do 2,5 GHz.

Pod względem grafiki również nie ma niespodzianek. MediaTek ponownie sięgnął po układ Mali-G57 MC2. To GPU przeznaczone do telefonów ze średniej półki. Obsługa ekranów o maksymalnej rozdzielczości 2520 × 1080 pikseli i odświeżaniu 120 Hz wskazuje, że Dimensity 6400 znajdzie zastosowanie w budżetowej i średniej półce smartfonów.

Jeśli chodzi o aparty, to CPU jest wyposażone w procesor obrazu, który obsługuje aparaty do 108 Mpix, ale konfiguracje z dwoma aparatami są ograniczone do 16 Mpix + 16 Mpix.

Wiemy już jaki będzie pierwszy smartfon z nowym procesorem

Nowy układ MediaTeka wspiera łączność 5G w trybach SA i NSA, a także umożliwia korzystanie z dwóch kart SIM obsługujących 5G jednocześnie. Prędkość pobierania danych wynosi maksymalnie 3,3 Gb/s, co plasuje procesor Dimensity 6400 na standardowym poziomie dla chipsetów ze średniej półki. Układ oferuje również agregację pasm 5G oraz obsługę VoNR (Voice over NR).

Na pokładzie znalazło się także wsparcie dla Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.2 i dla wielu systemów nawigacyjnych, w tym GPS, BeiDou, Glonass, Galileo i QZSS. Brak Wi-Fi 6 może być dla niektórych użytkowników rozczarowaniem, szczególnie w kontekście długoterminowej przydatności urządzenia wyposażonego w ten układ.

Pierwszym smartfonem, którego motorem napędowym będzie MediaTek Dimensity 6400, zostanie realme Px3 5G. Jego premiera w Indiach zaplanowana jest na 18 lutego. Biorąc pod uwagę niewielkie różnice względem poprzednich generacji, nowy układ MediaTeka można postrzegać bardziej jako rebranding niż istotne ulepszenie.