Zazwyczaj mało kogo obchodzi, kto dostarcza producentom smartfonów wyświetlacze, głośniki czy obudowy – liczy się to, żeby wszystko było sprawne i dopasowane możliwościami do ceny urządzenia. Za wyjątek można uznać matryce aparatów i układy mobilne. W jednej z tych kwestii Motorola znowu szykuje zmiany w znanej serii smartfonów.

Początek 2026 roku u Motoroli

Worek z tegorocznymi premierami Motoroli powoli się rozwiązuje. Nowy flagowy Signature jest już dostępny w sprzedaży w Polsce, dopiero co zobaczyliśmy też pierwszy smartfon Moto z pionowym zawiasem, a i świeżo zadebiutował model Edge 60 Neo, który niektórych może zaskoczyć ceną.

Oczywiście przed nami jeszcze garść premier. Jeszcze w tym kwartale mamy przykładowo zobaczyć Motorolę Edge 70 Fusion w pełnej okazałości. Producent nie zdradził jeszcze szczegółów na jej temat, ale za to informatorzy postanowili częściowo firmę wyręczyć.

Motorola Edge 70 Fusion przedpremierowo

Parametrami technicznymi smartfona podzielił się znany w technologicznych kręgach Evan Blass. Według jego wpisu na Twitterze/X, Motorola Edge 70 Fusion zostanie wyposażona w zakrzywiony na wszystkich krawędziach 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1.5K, maksymalnej częstotliwości odświeżania 144 Hz, jasności sięgającej 5200 nitów i wsparciem HDR10+. Co się tyczy odporności, panel będzie chroniony przez szkło Gorilla Glass 7i, konstrukcja przeszła certyfikację wojskową MIL-STD-810 i zaoferuje wodoodporność klasy IP68/IP69. Smartfon otrzyma także akumulator o pojemności 7000 mAh z opcją szybkiego ładowania o mocy do 68 W.

Ciekawe zmiany czekają serię Fusion w kwestii układu mobilnego. Motorola Edge 50 Fusion pracowała na chipsecie Snapdragon 7s Gen 2. W zeszłym roku Motorola zdecydowała się natomiast na rywala Qualcomma, czyli MediaTeka i SoC Dimensity 7300. W tym roku Edge 70 Fusion wróci do rozwiązań Amerykanów, a Motorola wybierze układ mobilny Snapdragon 7s Gen 3. Na rynek mają trafić dwie konfiguracje: 8 GB RAM-u + 256 GB miejsca na dane oraz 12 GB + 256 GB.

Motorola edge 70 Fusion – "Avenger"



SoC: SD 7s Gen 3

Display: 6.78" 1.5K AMOLED; 5200 nits; 144Hz; HDR10+

Screen: Corning Gorilla Glass 7i

RAM: 8/12GB

Storage: 256GB

Main cam: 50MP LYTIA

Front cam: 32MP

Battery: 7000mAh

Charging: 68W

Design: Quad-curved front, nylon &… — Evan Blass (@evleaks) January 20, 2026

Niewiadomą pozostają aparaty. Evan Blass podaje jedynie, że główny aparat będzie obsługiwany przez 50-megapikselową matrycę Sony, a na front trafi kamerka 32 Mpix. Pewniakiem jest natomiast podtrzymanie współpracy z Pantone – tym razem w kolorach Orient Blue, Sporting Green, Blue Surf, Country Air i Silhouette.

Potwierdzenia słów informatora powinniśmy wyczekiwać w ciągu najbliższych kilku miesięcy.