Rozbierane zdjęcia na X zainteresowały UE. Kolejna kara na horyzoncie

Unia Europejska ponownie bierze na tapet platformę Elona Muska. Tym razem wszczęto dochodzenie w sprawie generowanych przez Groka rozbieranych zdjęć. Serwis X może dostać kolejną, ogromną karę.

Platforma X Elona Muska znowu podpadła Komisji Europejskiej

Wokół chatbota Grok, opracowanego przez xAI, naprawdę dużo się dzieje – i wcale nie chodzi tutaj wyłącznie o nowe funkcje i rozwój jego możliwości. Już w lipcu 2025 roku Grok mocno narozrabiał, nazywając siebie m.in. MechaHitlerem i szerząc antysemickie treści. Miesiąc później w serwisie pojawił się unowocześniony generator i edytor grafik Grok Imagine, który pozwalał użytkownikom na generowanie obrazów NSFW.

Okazało się jednak, że z czasem zaczęto wykorzystywać to narzędzie do tworzenia spreparowanych, rozbieranych grafik z twarzami prawdziwych osób. Tego typu deepfake’i spowodowały ogromną falę krytyki, a dostęp do Groka został ograniczony. W tak zwanym międzyczasie Komisja Europejska nałożyła na platformę Elona Muska karę w wysokości 120 milionów euro. Powodem było nieprzestrzeganie Aktu o usługach cyfrowych. Warto przy okazji przypomnieć, że do polskiego prawa nadal nie wdrożono DSA, a rząd obecnie robi drugie podejście.

Teraz Komisja Europejska wszczęła kolejne dochodzenie w sprawie platformy X. Tym razem na tapet wzięto wcześniej wspomniane rozbierane deepfake’i. Unijny organ ma zamiar zweryfikować, czy serwis Muska właściwie ocenił i zminimalizował ryzyko związane z generowaniem grafik zawierających wizerunki prawdziwych osób.

UE może znowu ukarać platformę X

Komisja Europejska ma sprawdzić, czy platforma X również w tym przypadku naruszyła zasady ustalone w DSA. Ponadto dochodzenie zostanie też rozszerzone o system rekomendacji platformy z 2023 roku.

Według Henny Virkkunen – wiceprzewodniczącej wykonawczej KE ds. suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa i demokracji – seksualne deepfake’i z udziałem kobiet i dzieci to brutalna, niedopuszczalna forma poniżenia. Jak podkreśla przedstawicielka unijnego organu, Komisja Europejska chce ustalić, czy firma Elona Muska wypełniła swoje zobowiązania wobec Aktu o usługach cyfrowych.

Jeśli KE ustali, że serwis Elona Muska ponownie złamał ustalenia DSA, platformie może grozić kolejna kara finansowa. Tym razem grzywna jest szacowana na 6% globalnych przychodów firmy. Według grudniowych prognoz, roczne przychody X w 2025 roku mogły sięgnąć 2,9 miliarda dolarów. Oznacza to, że kara może wynieść około 174 milionów dolarów (~146,5 miliona euro).