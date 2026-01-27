Piękny, wyjątkowy smartfon Samsunga. Być może nawet go kupisz

To już tradycja, że południowokoreański producent przygotowuje specjalną edycję jednego ze swoich flagowych urządzeń na Igrzyska Olimpijskie. Smartfon Samsung Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition wygląda pięknie i teoretycznie nie będzie można go kupić. W praktyce nie jest to jednak wykluczone.

Smartfon Samsung Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026

Ostatni smartfon – Samsung Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition – powstał na Letnie Igrzyska Olimpijskie 2024, które odbyły się w Paryżu. Dziś producent z Korei Południowej oficjalnie zaanonsował smartfon Samsung Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition, stworzony specjalnie na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 Mediolan-Cortina. Rozpoczną się one już 6 lutego 2026 roku.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition (źródło: Samsung)

Smartfon Samsung Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition zostanie sprezentowany blisko 3800 olimpijczykom i paraolimpijczykom z około 90 krajów. Według założeń urządzenie ma towarzyszyć sportowcom przez cały czas trwania Igrzysk, wspierając życie w wiosce olimpijskiej i umożliwiając im uchwycenie i udostępnienie ważnych chwil – od zawodów po świętowanie.

Sportowcy będą mogli robić sobie selfie podczas przyznania nagród na podium z użyciem funkcji „Victory Selfie”, która w trakcie Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 po raz pierwszy zostanie rozszerzona na zawody sportów drużynowych. Ponadto, jak informuje Samsung, sportowcy z wybranych Narodowych Komitetów Olimpijskich będą mogli podzielić się swoimi osobistymi pasjami i duchem poprzez „Victory Profile” – nową serię zdjęć wykonanych smartfonem Galaxy S25 Ultra.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition (źródło: Samsung)

Smartfon Samsung Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition nie będzie dostępny w sprzedaży. Teoretycznie, bo w praktyce może być do kupienia

Smartfon Samsung Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition jest przeznaczony wyłącznie dla sportowców, biorących udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 Milano-Cortina. To nie tylko urządzenie, ale też karta eSIM z pakietem 100 GB internetu oraz dostęp do cyfrowych karnetów i usług w ramach Samsung Wallet, a także kod na darmowe napoje Coca-Cola i dedykowane sportowcom aplikacje.

Olimpijczycy i paraolimpijczycy zaczną otrzymywać – za darmo – smartfon Samsung Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition od 30 stycznia 2026 roku w wioskach olimpijskich w sześciu miastach. Koreańczycy nie planują wprowadzać go do sprzedaży, ale bardzo możliwe, że będziecie mogli go kupić.

M.in. Samsung Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition był dostępny na eBay, aczkolwiek w absurdalnie wysokiej cenie. Dziś na OLX znajdziecie oferty na ten model w zdecydowanie bardziej rozsądnych kwotach. Najwyraźniej nie każdemu przypadł do gustu ten smartfon Samsunga ;-)