Motorola Signature oficjalnie. Brakujące ogniwo w portfolio

Do tej pory oferta firmy Motorola kończyła się na serii Edge. Brakowało temu producentowi faktycznego flagowca i w 2026 roku wreszcie się to zmieni. Na rynku pojawi się nowa rodzina Signature, a podczas targów CES przedstawiono komplet informacji na temat pierwszego modelu spod tego znaku.

Motorola Signature – flagowiec, jakiego dotąd brakowało w portfolio marki

Sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 – ten sam, z którego korzysta chociażby OnePlus 15R (mam go w testach i mogę potwierdzić, że w codziennym użytkowaniu nie ma mowy o jakichkolwiek problemach z płynnością działania). Entuzjastycznie nastraja również fakt, że z chipsetem współpracuje maksymalnie 16 GB RAM typu LPDDR5X oraz od 256 do 1 TB pamięci masowej.

Pomimo wyjątkowo smukłej konstrukcji – poniżej 7 mm – w środku znalazło się także miejsce na całkiem spory akumulator (5200 mAh). Obsługuje on szybkie ładowanie z mocą 90 W, dzięki czemu poziom 100% da się osiągnąć w zaledwie 40 minut. Można także skorzystać z ładowania bezprzewodowego, które odbywa się z mocą maksymalnie 50 W.

Motorola Signature ma być smartfonem na lata. Stąd obietnica 7 lat aktualizacji systemu operacyjnego oraz udostępniania łatek związanych z bezpieczeństwem. W tym kontekście nie bez znaczenia jest też wysoka wytrzymałość potwierdzona w testach MIL-STD-810H oraz pyło- i wodoszczelna konstrukcja w klasach IP68 i IP69. Tył urządzenia został wykonany z aluminium klasy lotniczej, a ekran pokryty szkłem Gorilla Glass Victus 2.

Skoro już o ekranie mowa, producent postawił na dość spory, bo 6,8-calowy wyświetlacz typu AMOLED. Producent chwali się obsługą Dolby Vision i wiernością odwzorowania kolorów potwierdzoną przez ekspertów Pantone. Atutem panelu ma być również maksymalna jasność sięgająca aż 6200 nitów.

Motorola Signature to też świetnie zapowiadający się system aparatów – czterech o rozdzielczości 50 Mpix. Ten z przodu ma sensor Sony Lytia 500 i umożliwia nagrywanie wideo w jakości 4K/60fps. Oczka z tyłu natomiast to:

główny aparat z sensorem Sony Lytia 828, optyczną stabilizacją obrazu (OIS) i funkcją nagrywania w 8K,

ultraszerokokątny moduł o polu widzenia 122 stopnie z funkcją nagrywania w jakości 4K/60fps,

peryskopowy teleobiektyw z sensorem Sony Lytia 600, oferujący 3-krotny zoom optyczny, OIS i nagrywanie w jakości 4K/60fps.

Motorola nie była sobą, gdyby nie zadbała również o styl. W przypadku pierwszego modelu spod znaku Signature przygotowała dwa warianty z kolorami sygnowanymi przez Pantone: Carbon (ze strukturą zainspirowaną lnem) oraz Martini Olive (ze strukturą zainspirowaną twillem).

Sama specyfikacja wygląda naprawdę nieźle, ale o tym, jak bardzo atrakcyjna będzie to propozycja, w dużej mierze zadecyduje cena. Tej jednak, póki co, producent nie ujawnił.

Motorola przygotowała więcej nowości

Poza pierwszym modelem z serii Signature firma Motorola zaprezentowała także swój pierwszy smartfon składany jak książka – Razr Fold, nad którym pochyliłem się w innym tekście. To jednak wciąż nie koniec, bo poznaliśmy również wstępne informacje na temat innych nadchodzących urządzeń.

Na horyzoncie majaczy między innymi nowy zegarek Motorola Moto Watch w rozmiarze 47 mm. Zostanie wyposażony w wyświetlacz OLED pokryty szkłem Gorilla Glass, a jego konstrukcja zostanie wykonana z aluminium. Producent chwali się też funkcją rozmów przez Bluetooth, dwuzakresowym modułem GPS, pamięcią na muzykę oraz akumulatorem zapewniającym do 13 dni działania na jednym ładowaniu (lub 7 dni, jeśli aktywuje się tryb AOD).

Kolejną nowinką jest głośnik Moto Sound Flow, którego brzmienie zoptymalizowali inżynierowie Bose. Cechuje go moc 30 W, obecność akumulatora o pojemności 6000 mAh, pyło- i wodoszczelna konstrukcja w klasie IP67 oraz oferowanie dostępu do kompletu kluczowych technologii bezprzewodowych: Wi-Fi 6, Bluetooth 5, Google Cast, AirPlay 2 i Spotify Connect.

Już niebawem nowej wersji doczeka się także lokalizator Motorola Moto Tag, który w Polsce zadebiutował jesienią 2024 roku. W drugiej generacji można liczyć nawet na 600 dni działania, przycisk akcji, łączność UWB (Ultra Wide Broadband), szyfrowanie end-to-end oraz konstrukcję, która nie boi się ani wody, ani pyłu (IP68).