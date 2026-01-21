Motorola Moto G67 i Moto G77 ujawnione przedwcześnie. Zobacz, czy kupisz

Motorola nie zaprezentowała jeszcze oficjalnie tych modeli. Ich tajemnice zdradził jednak jeden z greckich serwisów. Dzięki temu już teraz możesz stwierdzić, czy kupisz smartfon Motorola Moto G67 lub Motorola Moto G77.

Smartfon Motorola Moto G67 bez tajemnic – specyfikacja jest już znana

Nowa Motka zaoferuje swoim właścicielom 6,8-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2772×1272 piksele z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i szkłem Corning Gorilla Glass 7i. Producent postanowił umieścić na przodzie również 32 Mpix aparat z przysłoną f/2.2.

Motorola Moto G67 (źródło: Insomnia)

Na tyle zaś dwa: główny o rozdzielczości 50 Mpix z f/1.8 (Sony Lytia 600) i ultraszerokokątny z 8 Mpix sensorem i f/2.2. Ponadto smartfon Motorola Moto G67 otrzymał 4 GB RAM, 128 GB pamięci wbudowanej z opcją rozszerzenia za pomocą karty microSD o pojemności do 2 TB, akumulator o pojemności 5200 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 30 W i procesor MediaTek Dimensity 6300.

Oprócz tego specyfikacja urządzenia obejmuje jeszcze Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM (nano SIM + eSIM), port USB-C (USB 2.0), głośniki stereo z Dolby Atmos oraz odporność, zgodną z kryteriami IP64 i MIL-STD-810H. Całość ma zaś wymiary 164,2×77,4×7,33 mm, masę 179 gramów i fabrycznie wgrany system Android 16.

Wiadomo też, co zaoferuje smartfon Motorola Moto G77 (specyfikacja)

Motorola Moto G77 ma bardzo podobną specyfikację jak smartfon Motorola Moto G67. Wyróżnia ją procesor MediaTek Dimensity 6400 wraz z 8 GB RAM oraz aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix na tyle. Pozostałe parametry są identyczne jak w Moto G67.

Motorola Moto G77 (źródło: Insomnia)

Motorola Moto G67 vs Motorola Moto G77 – porównanie specyfikacji (przed premierą)

Motorola Moto G67 Motorola Moto G77 Wyświetlacz AMOLED

6,8 cala

2772×1272 piksele

120 Hz

Corning Gorilla Glass 7i AMOLED

6,8 cala

2772×1272 piksele

120 Hz

Corning Gorilla Glass 7i Procesor MediaTek Dimensity 6300 MediaTek Dimensity 6400 RAM 4 GB 8 GB Pamięć wbudowana 128 GB 128 GB Slot na kartę microSD TAK, do 2 TB TAK, do 2 TB Akumulator 5200 mAh

ładowanie do 30 W 5200 mAh

ładowanie do 30 W Aparat na przodzie 32 Mpix

f/2.2 32 Mpix

f/2.2 Aparat na tyle – główny 50 Mpix (f/1.8)

– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) – główny 108 Mpix (f/1.8)

– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) Łączność Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM (nano SIM + eSIM), USB-C (USB 2.0) Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM (nano SIM + eSIM), USB-C (USB 2.0) Głośniki stereo TAK

Dolby Atmos TAK

Dolby Atmos Wymiary 164,2×77,4×7,33 mm 164,2×77,4×7,33 mm Waga 179 gramów 179 gramów Odporność IP64

MIL-STD-810H IP64 System operacyjny Android 16 Android 16

Data oficjalnej premiery ww. Motek nie jest jeszcze znana.