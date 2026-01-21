smartfon motorola moto g67 moto g77 smartphone
Motorola Moto G67 i Moto G77 (źródło: Insomnia)
Smartfony

Motorola Moto G67 i Moto G77 ujawnione przedwcześnie. Zobacz, czy kupisz

Grzegorz Dąbek·
Motorola nie zaprezentowała jeszcze oficjalnie tych modeli. Ich tajemnice zdradził jednak jeden z greckich serwisów. Dzięki temu już teraz możesz stwierdzić, czy kupisz smartfon Motorola Moto G67 lub Motorola Moto G77.

Smartfon Motorola Moto G67 bez tajemnic – specyfikacja jest już znana

Nowa Motka zaoferuje swoim właścicielom 6,8-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2772×1272 piksele z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i szkłem Corning Gorilla Glass 7i. Producent postanowił umieścić na przodzie również 32 Mpix aparat z przysłoną f/2.2.

Motorola Moto G67 (źródło: Insomnia)

Na tyle zaś dwa: główny o rozdzielczości 50 Mpix z f/1.8 (Sony Lytia 600) i ultraszerokokątny z 8 Mpix sensorem i f/2.2. Ponadto smartfon Motorola Moto G67 otrzymał 4 GB RAM, 128 GB pamięci wbudowanej z opcją rozszerzenia za pomocą karty microSD o pojemności do 2 TB, akumulator o pojemności 5200 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 30 W i procesor MediaTek Dimensity 6300.

Oprócz tego specyfikacja urządzenia obejmuje jeszcze Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM (nano SIM + eSIM), port USB-C (USB 2.0), głośniki stereo z Dolby Atmos oraz odporność, zgodną z kryteriami IP64 i MIL-STD-810H. Całość ma zaś wymiary 164,2×77,4×7,33 mm, masę 179 gramów i fabrycznie wgrany system Android 16.

Wiadomo też, co zaoferuje smartfon Motorola Moto G77 (specyfikacja)

Motorola Moto G77 ma bardzo podobną specyfikację jak smartfon Motorola Moto G67. Wyróżnia ją procesor MediaTek Dimensity 6400 wraz z 8 GB RAM oraz aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix na tyle. Pozostałe parametry identyczne jak w Moto G67.

Motorola Moto G77 (źródło: Insomnia)

Motorola Moto G67 vs Motorola Moto G77 – porównanie specyfikacji (przed premierą)

Motorola Moto G67Motorola Moto G77
WyświetlaczAMOLED
6,8 cala
2772×1272 piksele
120 Hz
Corning Gorilla Glass 7i		AMOLED
6,8 cala
2772×1272 piksele
120 Hz
Corning Gorilla Glass 7i
ProcesorMediaTek Dimensity 6300MediaTek Dimensity 6400
RAM4 GB8 GB
Pamięć wbudowana128 GB128 GB
Slot na kartę microSDTAK, do 2 TBTAK, do 2 TB
Akumulator5200 mAh
ładowanie do 30 W		5200 mAh
ładowanie do 30 W
Aparat na przodzie32 Mpix
f/2.2		32 Mpix
f/2.2
Aparat na tyle– główny 50 Mpix (f/1.8)
– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2)		– główny 108 Mpix (f/1.8)
– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2)
ŁącznośćBluetooth 5.4, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM (nano SIM + eSIM), USB-C (USB 2.0)Bluetooth 5.4, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM (nano SIM + eSIM), USB-C (USB 2.0)
Głośniki stereoTAK
Dolby Atmos		TAK
Dolby Atmos
Wymiary164,2×77,4×7,33 mm164,2×77,4×7,33 mm
Waga179 gramów179 gramów
OdpornośćIP64
MIL-STD-810H		IP64
System operacyjnyAndroid 16Android 16

Data oficjalnej premiery ww. Motek nie jest jeszcze znana.

Grzegorz Dąbek
Zastępca redaktor naczelnej Tabletowo.pl
Moja miłość do telefonów komórkowych zaczęła się od Nokii 3410 i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Z dużym zainteresowaniem obserwuję rynek i pojawiające się na nim nowości. Na Tabletowo.pl jestem od 2015 roku.

