Promocje

Daj swojemu sprzętowi Huawei drugą młodość. Teraz zrobisz to taniej

Grzegorz Dąbek·
Strona główna
Promocje
Daj swojemu sprzętowi Huawei drugą młodość. Teraz zrobisz to taniej

Jeśli posiadasz smartfon, tablet, laptop, smartwatch lub/i słuchawki marki Huawei, teraz możesz dać mu/im drugą młodość w niższej cenie. W niektórych przypadkach otrzymasz dodatkową usługę za darmo.

Tańsza naprawa smartfona, tabletu, laptopa, smartwatcha i słuchawek Huawei w 2026 roku

Każdy sprzęt może się zepsuć. Jeżeli stanie się to w okresie ochrony gwarancyjnej i obowiązywania rękojmi – nie trzeba martwić się kosztami naprawy (o ile oczywiście nie jest to uszkodzenie wynikające z winy użytkownika, na przykład mechaniczne).

Wiele osób używa jednak posiadany sprzęt dłużej niż dwa lata, ponieważ nadal spełnia on swoje zadanie, a jego stan wciąż jest zadowalający, ale jeśli wówczas urządzenie zepsuje się, trzeba liczyć się z (czasami wysokimi) kosztami naprawy.

Promocja Huawei sprawia, że będą one niższe. Co równie ważne, obejmuje ona szeroki wachlarz sprzętów – od smartfonów i tabletów, przez smartwatche i słuchawki, po laptopy. W każdym przypadku przysługuje Wam rabat w wysokości 100 złotych na naprawę.

W przypadku laptopów producent udziela też 100 złotych zniżki na usługę wymiany dysku SSD – można przynieść swój albo zakupić nowy od Huawei, a do tego wyczyści Wasz komputer bez dodatkowych opłat. Z kolei przy okazji naprawy smartfona lub smartwatcha, dorzuci za darmo nową folię ochronną na wyświetlacz.

Jeśli natomiast zdecydujecie się na naprawę słuchawek, to oprócz rabatu w wysokości 100 złotych, w prezencie – za darmo – Huawei wymieni nakładki silikonowe oraz wyczyści i zdezynfekuje słuchawki.

Kiedy można taniej naprawić smartfon, tablet, laptop, smartwatch i słuchawki Huawei w 2026 roku?

Promocja, dzięki której otrzymacie rabat na naprawę pogwarancyjną oraz w wybranych przypadkach także dodatkowe profity, obowiązuje w jedną środę, czwartek i piątek każdego miesiąca 2026 roku, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • 28.01, 29.01, 30.01,
  • 25.02, 26.02, 27.02,
  • 25.03, 26.03, 27.03,
  • 22.04, 23.04, 24.04,
  • 27.05, 28.05, 29.05,
  • 24.06, 25.06, 26.06,
  • 29.07, 30.07, 31.07,
  • 26.08, 27.08, 28.08,
  • 23.09, 24.09, 25.09,
  • 28.10, 29.10, 30.10,
  • 25.11, 26.11, 27.11,
  • 16.12, 17.12, 18.12.

Z promocji można skorzystać w autoryzowanych salonach serwisowych Huawei w Polsce:

  • Gdynia Świętojańska, ul. Świętojańska 90, 81-388 Gdynia,
  • Katowice Korfantego, al. Wojciecha Korfantego 2, 40-004 Katowice,
  • RAM Łódź, ul. Wigury 11, 90-302 Łódź,
  • Poznań Mostowa, ul. Mostowa 38, 61-854 Poznań,
  • IMAD Warszawa, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa.

Tańsza wymiana baterii w smartfonie, tablecie, laptopie i smartwatchu Huawei w 2026 roku

Ponadto Huawei oferuje promocję na wymianę baterii w wybranych sprzętach. Cena zależy od urządzenia:

  • w smartfonach od 99 złotych,
  • w tabletach od 139 złotych,
  • w komputerach od 199 złotych,
  • w smartwatchach od 99 złotych.

Z oferty można skorzystać, odwiedzając osobiście jeden z autoryzowanych salonów serwisowych Huawei, jak i dzwoniąc na infolinię pod numerem 800811110 lub zamawiając kuriera za pośrednictwem tej strony internetowej. Kurier, bezpłatnie, odbierze sprzęt i przywiezie go pod wskazany adres po wymianie baterii na nową.

Przy okazji warto przypomnieć, że jeszcze przez kilka dni można zapewnić sobie rabat w wysokości nawet 1000 złotych na nowy smartfon Huawei lub 100 złotych na tablet.

Zobacz również

Grzegorz Dąbek
Zastępca redaktor naczelnej Tabletowo.pl
Moja miłość do telefonów komórkowych zaczęła się od Nokii 3410 i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Z dużym zainteresowaniem obserwuję rynek i pojawiające się na nim nowości. Na Tabletowo.pl jestem od 2015 roku.

Obserwuj nas