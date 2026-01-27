Daj swojemu sprzętowi Huawei drugą młodość. Teraz zrobisz to taniej

Jeśli posiadasz smartfon, tablet, laptop, smartwatch lub/i słuchawki marki Huawei, teraz możesz dać mu/im drugą młodość w niższej cenie. W niektórych przypadkach otrzymasz dodatkową usługę za darmo.
Tańsza naprawa smartfona, tabletu, laptopa, smartwatcha i słuchawek Huawei w 2026 roku
Każdy sprzęt może się zepsuć. Jeżeli stanie się to w okresie ochrony gwarancyjnej i obowiązywania rękojmi – nie trzeba martwić się kosztami naprawy (o ile oczywiście nie jest to uszkodzenie wynikające z winy użytkownika, na przykład mechaniczne).
Wiele osób używa jednak posiadany sprzęt dłużej niż dwa lata, ponieważ nadal spełnia on swoje zadanie, a jego stan wciąż jest zadowalający, ale jeśli wówczas urządzenie zepsuje się, trzeba liczyć się z (czasami wysokimi) kosztami naprawy.
Promocja Huawei sprawia, że będą one niższe. Co równie ważne, obejmuje ona szeroki wachlarz sprzętów – od smartfonów i tabletów, przez smartwatche i słuchawki, po laptopy. W każdym przypadku przysługuje Wam rabat w wysokości 100 złotych na naprawę.
W przypadku laptopów producent udziela też 100 złotych zniżki na usługę wymiany dysku SSD – można przynieść swój albo zakupić nowy od Huawei, a do tego wyczyści Wasz komputer bez dodatkowych opłat. Z kolei przy okazji naprawy smartfona lub smartwatcha, dorzuci za darmo nową folię ochronną na wyświetlacz.
Jeśli natomiast zdecydujecie się na naprawę słuchawek, to oprócz rabatu w wysokości 100 złotych, w prezencie – za darmo – Huawei wymieni nakładki silikonowe oraz wyczyści i zdezynfekuje słuchawki.
Kiedy można taniej naprawić smartfon, tablet, laptop, smartwatch i słuchawki Huawei w 2026 roku?
Promocja, dzięki której otrzymacie rabat na naprawę pogwarancyjną oraz w wybranych przypadkach także dodatkowe profity, obowiązuje w jedną środę, czwartek i piątek każdego miesiąca 2026 roku, zgodnie z poniższym harmonogramem:
- 28.01, 29.01, 30.01,
- 25.02, 26.02, 27.02,
- 25.03, 26.03, 27.03,
- 22.04, 23.04, 24.04,
- 27.05, 28.05, 29.05,
- 24.06, 25.06, 26.06,
- 29.07, 30.07, 31.07,
- 26.08, 27.08, 28.08,
- 23.09, 24.09, 25.09,
- 28.10, 29.10, 30.10,
- 25.11, 26.11, 27.11,
- 16.12, 17.12, 18.12.
Z promocji można skorzystać w autoryzowanych salonach serwisowych Huawei w Polsce:
- Gdynia Świętojańska, ul. Świętojańska 90, 81-388 Gdynia,
- Katowice Korfantego, al. Wojciecha Korfantego 2, 40-004 Katowice,
- RAM Łódź, ul. Wigury 11, 90-302 Łódź,
- Poznań Mostowa, ul. Mostowa 38, 61-854 Poznań,
- IMAD Warszawa, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa.
Tańsza wymiana baterii w smartfonie, tablecie, laptopie i smartwatchu Huawei w 2026 roku
Ponadto Huawei oferuje promocję na wymianę baterii w wybranych sprzętach. Cena zależy od urządzenia:
- w smartfonach od 99 złotych,
- w tabletach od 139 złotych,
- w komputerach od 199 złotych,
- w smartwatchach od 99 złotych.
Z oferty można skorzystać, odwiedzając osobiście jeden z autoryzowanych salonów serwisowych Huawei, jak i dzwoniąc na infolinię pod numerem 800811110 lub zamawiając kuriera za pośrednictwem tej strony internetowej. Kurier, bezpłatnie, odbierze sprzęt i przywiezie go pod wskazany adres po wymianie baterii na nową.
Przy okazji warto przypomnieć, że jeszcze przez kilka dni można zapewnić sobie rabat w wysokości nawet 1000 złotych na nowy smartfon Huawei lub 100 złotych na tablet.