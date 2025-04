Motorola Edge 60 Fusion zadebiutowała. Polska cena kusi

Stylowa, a przy tym wytrzymała, no i nieźle wyposażona, a do tego całkiem atrakcyjnie wyceniona Motorola Edge 60 Fusion oficjalnie zadebiutowała na rynku. Od razu trafia też do sprzedaży w naszym kraju. Rzućmy okiem na to, co oferuje.

Motorola Edge 60 Fusion to intrygujący smartfon

Motorola Edge 60 Fusion to smartfon, w którym nie zabrakło nietypowych połączeń. Na przykład jego konstrukcja jest z jednej strony smukła i lekka (ma mniej niż 8 mm grubości i waży niespełna 180 gramów), a równocześnie wyjątkowo wytrzymała, o czym świadczy odporność zgodna z militarną normą MIL-STD-810H i najwyższa klasa wodoszczelności: IP69.

W kontekście odporności warto też wspomnieć o szkle Corning Gorilla Glass 7i pokrywającym ekran. Ten ostatni to 6,67-calowy panel pOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, rozdzielczości 1220p oraz jasności dochodzącej aż do 4500 nitów. Korzystanie nawet w pełnym słońcu nie powinno więc stanowić problemu. Zresztą deszczu również nie ma się co obawiać, bo technologia Water Touch umożliwiać ma komfortową obsługę nawet wtedy, gdy wyświetlacz zmoknie.

Motorola Edge 60 Fusion (fot. Motorola)

Wbrew wcześniejszym doniesieniom, sercem smartfona nie jest najnowszy chipset MediaTek Dimensity 7400, lecz jego poprzednik, czyli MediaTek Dimensity 7300. Współpracuje z nim 8 GB RAM typu LPDDR4 oraz 256 GB pamięci masowej w formacie UFS 2.2. Na pokładzie znajduje się również akumulator o pojemności 5200 mAh obsługujący szybkie ładowanie z mocą 68 W.

Na wzmiankę zasługuje także sekcja fotograficzna. Tworzą ją: główny sensor Sony Lytia 700C o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), ultraszerokokątny moduł 13 Mpix (f/2.2) z funkcją makro, 3-funkcyjny czujnik światła i dioda LED. Z przodu natomiast zainstalowana została kamerka o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.2). Zarówno ta ostatnia, jak i główna matryca umożliwiają nagrywanie wideo w 4K.

Naturalnie, nad całością czuwa Android 15 wzbogacony o gesty i funkcje Moto, a producent obiecuje trzy duże aktualizacje i czteroletnie wsparcie bezpieczeństwa. Jeśli zaś chodzi o łączność, to mamy do dyspozycji 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 oraz NFC. Wypada też wspomnieć, że urządzenie obsługuje dual SIM w formie 1 karta nano SIM + eSIM, a dopełnieniem całości są dwa mikrofony i tyle samo głośników.

Specyfikacja Motorola Edge 60 Fusion vs Edge 50 Fusion

Tradycyjnie już podsumujmy i porównajmy specyfikację Sześćdziesiątki z jej poprzedniczką:

Motorola Edge 60 Fusion Motorola Edge 50 Fusion Wyświetlacz 6,67 cala,

pOLED,

2712×1220 pikseli,

120 Hz,

do 4500 nitów,

Gorilla Glass 7i 6,7 cala,

pOLED,

2400×1080 pikseli,

144 Hz,

do 1600 nitów,

Gorilla Glass 5 Procesor MediaTek Dimensity 7300

(4 nm, 2,5 GHz) Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

(4 nm, 2,4 GHz) Pamięć 8 GB RAM (LPDDR4),

256 GB na pliki (UFS 2.2) 12 GB RAM (LPDDR4X),

512 GB na pliki (UFS 2.2) Aparaty 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

13 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny

przód: 32 Mpix (f/2.2) 50 Mpix (f/1.9) z OIS,

13 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny

przód: 32 Mpix (f/2.45) Akumulator 5200 mAh,

ładowanie do 68 W 5000 mAh,

ładowanie do 68 W Głośniki stereo z Dolby Atmos stereo z Dolby Atmos Łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC Odporność IP68/IP69,

MIL-STD-810H IP68 Wymiary i waga 161 x 73 x 7,95 mm,

178 gramów 161,9 x 73,1 x 7,9 mm,

175 gramów System Android 15 Android 14

Jak więc widać, producent równocześnie zrobił kroki naprzód i do tyłu. Wyświetlacz ma wyższą jasność, wyższą rozdzielczość i lepszą ochronę, ale niższą częstotliwość odświeżania. Procesor jest wydajniejszy, ale pamięci jest mniej. Bez minusów zaś akumulator jest pojemniejszy, a odporność – wyższa.

Polska premiera Motorola Edge 60 Fusion – cena jest atrakcyjna

Smartfon Motorola Edge 60 Fusion jest już oficjalnie dostępny w sprzedaży – zarówno w sklepach, jak i w ofertach wielkiej czwórki operatorów. Jego sugerowana cena wynosi 1599 złotych. Nowa Motka z jednej strony jest więc na start tańsza o 300 złotych niż Edge 50 Fusion, ale trzeba pamiętać, że Pięćdziesiątka oferowana była w konfiguracji 12/512 GB, a nie 8/256 GB.

Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne: stalowa, turkusowa i pudroworóżowa. Paleta została opracowana we współpracy z Pantone.