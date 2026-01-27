Zapłacisz za dodatkowe funkcje na Facebooku, Instagramie lub WhatsAppie?

Użytkownicy przyzwyczajeni są do tego, że mogą korzystać ze wszystkich funkcji na Facebooku, Instagramie i WhatsAppie za darmo. Meta chce jednak sprawdzić, czy przynajmniej część osób byłaby skłonna zapłacić za dostęp do wybranych funkcji na tych platformach.

Subskrypcja na „ekskluzywne funkcje” na Facebooku, Instagramie i WhatsAppie

Platformy społecznościowe i komunikatory zawdzięczają swoją popularność temu, że dostęp do nich jest darmowy, choć „ceną” mogą być dane generowane przez użytkowników, wykorzystywane do personalizacji reklam. Meta już teraz sprzedaje płatną subskrypcję, dzięki której można wyłączyć reklamy na Facebooku i Instagramie (w Polsce od listopada 2023 roku), jednak Amerykanie chcą przetestować teraz inną subskrypcję.

Jak dowiedział się serwis TechChrunch, Meta zamierza zaoferować płatny abonament, dzięki któremu użytkownicy Facebooka, Instagrama i WhatsAppa zyskają dostęp do „ekskluzywnych funkcji” – za ich sprawą, podobno, będą mogli zwiększyć swoją produktywność i kreatywność. Naturalnie mowa tu także o rozwiązaniach wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Meta nie zamierza jednak ograniczać się tylko do jednego modelu – Amerykanie planują przetestować w nadchodzących miesiącach różne warianty subskrypcji, gdzie każda zapewni inny zestaw funkcji i korzyści. W przypadku Instagrama jest na przykład mowa, że abonament pozwoliłby użytkownikowi m.in. na tworzenie nieograniczonych list odbiorców oraz zapewnił możliwość obejrzenia Rolki bez informowania o tym jej autora.

Aktualnie Meta AI, czyli zestaw narzędzi, wykorzystujących sztuczną inteligencję, jest dostępna za darmo (w Polsce od marca 2025 roku). Meta regularnie wydłuża listę oferowanych przez nią możliwości – jedną z ostatnich nowości są Vibes, czyli filmiki stworzone przez AI. Z kolei od listopada 2025 roku asystent Meta AI obsługuje język polski.

Wprowadzenie subskrypcji, dającej dostęp do wybranych funkcji AI, podczas gdy część z nich wciąż pozostanie bezpłatna, wydaje się naturalnym krokiem. Analogicznego należy się spodziewać również w przypadku Galaxy AI – Samsung oficjalnie potwierdził, że podstawowe funkcje będą darmowe, ale bardziej zaawansowane mogą już wymagać subskrypcji.

Brak reklam na WhatsAppie dzięki płatnej subskrypcji

Równocześnie portal WABetaInfo przekazuje, że Meta szykuje się do wdrożenia płatnej subskrypcji, która miałaby usuwać reklamy na WhatsAppie w zakładce Aktualizacje, oficjalnie zaanonsowane w czerwcu 2025 roku.

Aktualnie wszystko wskazuje na to, że będzie ona dostępna w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Na zrzutach ekranu widać cenę 4 euro (równowartość około 17 złotych), lecz nie ma pewności, że finalnie tyle właśnie będzie kosztować abonament.

źródło: WABetaInfo

Prawdopodobnie nie jest to jedna z subskrypcji, którą zamierza testować w nadchodzących miesiącach Meta. Przypomina to abonament, jaki można już wykupić na Facebooku i/lub Instagramie, który sprawia, że reklamy nie są wyświetlane na tych platformach. Wskazuje na to również ograniczona dostępność.