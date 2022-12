mObywatel zamiast dowodu w banku czy urzędzie coraz bliżej

Aplikacja mObywatel cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców Polski (w czerwcu 2022 roku liczba aktywnych użytkowników przekroczyła 8 mln), m.in. dlatego, że oferuje coraz więcej przydatnych na co dzień funkcji. Jej użytkownicy z niecierpliwością czekają jednak na to, aby w końcu zawarty w niej e-dowód osobisty był tak samo ważny jak ten plastikowy. Właśnie się do tego przybliżyliśmy.

Gdzie honorowany jest mObywatel na równi z dowodem osobistym?

Początkowo moduł, w którym znajdowała się cyfrowa wersja dowodu osobistego, nosił nazwę mTożsamość, ale wraz z aktualizacją, udostępnioną w marcu 2021 roku, zmieniono ją na mObywatel i tak jest do dzisiaj. Nie zmieniło się jednak to, że nie wszędzie można posługiwać się aplikacją, tzn. nie w każdym miejscu jest ona honorowana na równi z fizycznym dowodem osobistym.

źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na stronie gov.pl wymienione są miejsca i sytuacje, w których skorzystacie z mObywatela. Są to:

wybory powszechne,

publiczna i prywatna służba zdrowia, aczkolwiek w drugim przypadku w umowie z przychodnią i regulaminie rejestracji może być zastrzeżone, że honorowany jest tylko fizyczny dowód osobisty,

zakup alkoholu,

apteka,

kontrola drogowa i policji,

Poczta Polska (z wyjątkiem realizacji operacji finansowych),

kontrola biletów podczas podróży koleją w Polsce,

hotel, hostel, schronisko.

Oprócz wymienionych wyżej wyjątków, mObywatel nie jest honorowany u notariusza, w sądzie i na przejściu granicznym. Nie można się też nim posłużyć w przypadku odbioru dowodu osobistego i paszportu, a także podczas podpisywania umowy z operatorem i rejestrowania karty SIM.

mObywatel tak samo ważny jak dowód osobisty już niedługo

Prace nad tym, aby zrównać ważność mObywatela z dowodem osobistym, trwają już od kilku miesięcy – w maju 2022 roku pojawił się projekt ustawy, na mocy której będzie to możliwe. Jest ona sukcesywnie procedowana, a dziś poinformowano, że Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji przyjął projekt ustawy o aplikacji mObywatel. I chociaż do jej przyjęcia jeszcze długa droga, to jednocześnie dystans sukcesywnie się skraca, co jest dobrą i oczekiwaną wiadomością.

Wspomniana ustawa zakłada jednak nie tylko zrównanie ważności mObywatela i fizycznego dowodu osobistego – na stronie gov.pl można znaleźć listę funkcji, które mają trafić do aplikacji w przyszłości. Są to na przykład:

przypomnienie o końcu ważności dowodu osobistego, paszportu czy polisy OC,

wystawienie elektronicznego prawa jazdy w ciągu 0,3 sekundy od wpisania do systemu informacji o zdanym egzaminie,

wypełnienie za obywatela urzędowych formularzy,

powiadomienia o zwrocie podatku, dofinansowaniu z gminy czy decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola,

udzielenie pełnomocnictwa innej osobie oraz możliwość posługiwania się udostępnionym w mObywatelu pełnomocnictwem i weryfikacji pełnomocnictwa za pomocą kodu QR,

zintegrowanie z systemem e-Płatności, dzięki czemu formularze płatności zostaną automatycznie wypełnione, a do tego obywatel będzie mógł wybrać sposób płatności i zobaczy jej status; ponadto dostanie dostęp do kalendarza nadchodzących płatności i otrzyma powiadomienia o tych, których termin uregulowania się zbliża.

Przy okazji warto też przypomnieć, że trwają prace nad tym, aby dodać do aplikacji mObywatel również paszport i aby on także był honorowany na równi z jego fizyczną wersją (aczkolwiek to wymaga więcej pracy niż w przypadku dowodu osobistego).

Aplikację mObywatel można pobrać na smartfony z Androidem ze Sklepu Google Play i na iPhone’y z Apple App Store. Program nie jest dostępny na urządzenia z Huawei Mobile Services, gdyż nie da się go pobrać z Huawei AppGallery (można zaś tam znaleźć eDO App, za pomocą której da się potwierdzić swoją tożsamość i złożyć podpis elektroniczny).

Zawsze można też skorzystać z przeglądarkowej wersji mObywatela.