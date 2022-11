Paszport trafi do aplikacji mObywatel i będzie tak samo ważny jak papierowy

Aplikacja mObywatel cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców Polski i odpowiedzialna za nią Cyfryzacja KPRM (a wcześniej Ministerstwo Cyfryzacji) staje ją rozwija. Janusz Cieszyński – sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa – zapowiedział, że w programie pojawi się też paszport i będzie on ważny tak samo, jak jego papierowa wersja.

Jak złożyć wniosek o paszport?

Od dzisiaj działa nowy Rejestr Dokumentów Paszportowych, który pozwoli załatwić więcej spraw online bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie, a – jak powiedział na antenie Jedynki Polskiego Radia Janusz Cieszyński – pierwsze paszporty w tym nowym systemie zostały skutecznie wydane, wydrukowane, spersonalizowane, tak że system już funkcjonuje.

Największą zmianą w procesie wnioskowania o ten dokument jest to, że już nie trzeba już wypełniać papierowego wniosku, gdyż będzie on wstępnie wypełniony przez urząd, który dysponuje wszystkimi niezbędnymi danymi osoby wnioskującej – wystarczy tylko dostarczyć zdjęcie, złożyć odciski palców oraz swój podpis, a także przedstawić dowód opłaty i dokument, potwierdzający prawo do zniżki, jeśli ktoś z niej korzysta. Nadal jednak trzeba osobiście udać się do urzędu wojewódzkiego, aby to zrobić.

fot. Gustavo Fring / Pexels

Standardowa opłata za wydanie paszportu wynosi 140 złotych, ale przewidziano zniżki nawet do 100% – na stronie gov.pl można sprawdzić, komu przysługuje zniżka i w jakiej wysokości. Dokument można odebrać około miesiąc po złożeniu wniosku i będzie on ważny przez 10 lat.

Paszport trafi do aplikacji mObywatel

Janusz Cieszyński powiedział też na antenie Jedynki Polskiego Radia, że nowy Rejestr Dokumentów Paszportowych umożliwi udostępnienie kolejnych usług w oparciu o ten system, na przykład możliwość zobaczenia poprzednich, nieważnych już dokumentów. Ponadto pełnomocnik Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa dodał również, że chcemy też usługi z tym związane dodać do aplikacji mObywatel, bo ta aplikacja mObywatel ma być właśnie pierwszym punktem kontaktu państwa z obywatelem.

Janusz Cieszyński zapowiedział, że docelowo będzie można obejrzeć paszport w tej aplikacji i podobnie jak w przypadku modułu mObywatel zostanie wprowadzona uznawalność tego elektronicznego dokumentu na równi z plastikowym, aczkolwiek dochodzi tutaj kwestia zawierania konkretnych porozumień. Cieszyński wspomniał, że Ukraina jako obecnie jedyny kraj na świecie wprowadziła w pełni elektroniczny paszport.

Polska razem z grupą innych krajów, które są zainteresowane cyfryzacją i upraszczaniem usług publicznych, forsuje wprowadzanie kolejnych dokumentów, które będą mogły być uznawane w formie elektronicznej na terenie całej Unii Europejskiej. Natomiast to jest proces, który wymaga zgody wszystkich państw członkowskich. Na razie trwają pilotaże, które pozwolą kilku krajom pomiędzy sobą uznawać pewne dokumenty. Janusz Cieszyński

Już teraz jednak ruszył projekt, w ramach którego ukraińskie prawo jazdy i dokumenty pojazdu w wersji elektronicznej będą mogły być uznawane w Polsce i na odwrót. Na stronie gov.pl możecie sprawdzić, gdzie obecnie można skorzystać z elektronicznego dokumentu mObywatel.