Orange ma atrakcyjną promocję dla przenoszących numer. Można sporo zaoszczędzić

Polacy nie mają oporów przed przenoszeniem numerów między sieciami – tylko w trzecim kwartale 2022 roku przeniesiono ponad 345 tysięcy numerów. Orange stara się to wykorzystać – operator przygotował specjalną promocję dla osób, które przyjdą do niego od konkurencji.

Specjalna promocja Orange dla przenoszących numer z innej sieci

Bardzo często nowi klienci dostają lepszą ofertę niż obecni, którzy przedłużą obecną umowę. Jeszcze częściej na najlepsze warunki mogą liczyć osoby, które przeniosą swój numer od konkurencji. I tak też jest w tym przypadku. W ramach najnowszej promocji Orange da rabat w wysokości 100% na abonament nawet przez aż sześć pierwszych miesięcy trwania umowy. W praktyce oznacza to, że można zaoszczędzić nawet 510 złotych.

Promocja obejmuje nowe oferty na abonament. Jest jednak jeden „haczyk” – obowiązuje ona online na stronie operatora. Jeżeli zdecydujecie się na Plan S za 55 złotych miesięcznie, Plan M za 65 złotych miesięcznie lub Plan L za 85 złotych miesięcznie i złożycie zamówienie online, abonament za pierwszy miesiąc wyniesie 0 złotych. Jeżeli dodatkowo zlecicie przeniesienie numeru, to w przypadku Planu S dostaniecie 100% rabat na abonament jeszcze przez dwa miesiące, a Planu M i Planu L przez pięć kolejnych miesięcy.

Oznacza to zatem, że możecie nie płacić abonamentu przez miesiąc, trzy miesiące albo nawet sześć miesięcy, jednak operator wyraźnie premiuje klientów, którzy wybiorą droższe oferty i dodatkowo przeniosą numer. Nie macie jednak zbyt wielu czasu na decyzję, ponieważ promocja obowiązuje tylko do 15 grudnia 2022 roku. Jak zostało wspomniane – na stronie internetowej operatora.

Obecna oferta Orange na abonament

W każdym abonamencie otrzymujecie nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju i roamingu w Unii Europejskiej oraz pakiet internetu z dostępem do technologii 5G:

30 GB w Polsce, w tym 9,5 GB w UE w Planie S,

140 GB przez 12 miesięcy, potem 70 GB przez 12 miesięcy w kraju (z pełną prędkością; po wykorzystaniu włącza się lejek do 1 Mbit/s), w tym 11,23 GB w UE w Planie M,

300 GB przez 12 miesięcy, później 150 GB przez 12 miesięcy w kraju (z pełną prędkością; po wykorzystaniu włącza się lejek do 1 Mbit/s), w tym 14,68 GB w UE w Planie L.

W ramach abonamentu Orange dodaje też usługę CyberOchrona za 0 złotych przez cały okres trwania umowy, która chroni przed kradzieżą tożsamości, przejęciem kont w mediach społecznościowych, wyłudzeniem danych bankowych oraz blokadą urządzenia i domaganiem się okupu za nieupublicznienie skradzionych danych.

Promocja dla przenoszących numer łączy się z promocją na Boże Narodzenie 2022, w ramach której możecie dostać drugi smartfon lub smartwatch za 1 złoty. Pamiętajcie jednak, że ceny 55, 65 i 85 złotych miesięcznie uwzględniają rabaty za e-fakturę i zgody marketingowe. Ponadto po 24. okresie rozliczeniowym, jeśli nie przedłużycie umowy, opłata miesięczna wzrośnie o 10 złotych. Wraz z pierwszą fakturą będziecie musieli także zapłacić jednorazową opłatę aktywacyjną w wysokości 60 złotych.

Jeżeli zainteresowała Was promocja Orange, to warto też wiedzieć, że w przypadku, gdy zdecydujecie się na więcej niż jeden abonament, to na każdą kolejną kartę SIM otrzymacie rabat w wysokości 20 złotych miesięcznie oraz dodatkowo jeszcze 3 GB internetu w prezencie za łączenie usług. Orange zastrzega jednak, że rabat i dodatkowe GB zostaną przyznane tylko wtedy, gdy będziecie regulować należności terminowo, bez opóźnień.