Duża aktualizacja mObywatela. Będziesz mógł być wzorowym obywatelem

Aplikacja mObywatel nie tylko cieszy się niesłabnącą popularnością, ale też sukcesywnie wzbogaca się o nowe funkcje, a niedawno została udostępniona również w wersji przeglądarkowej, która ułatwia załatwianie różnych spraw urzędowych online. Dziś odpowiedzialna za ten program Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wydała aktualizację, która przynosi całe mnóstwo kolejnych nowości i udogodnień.

Aplikacja mObywatel zaktualizowana o nowe funkcje

Aplikacja mObywatel daje dostęp do różnych dokumentów, w tym prawa jazdy (którego nie trzeba już nosić ze sobą – nie jest ono wymagane podczas kontroli drogowej) i dowodu osobistego, aczkolwiek cyfrowa wersja tego ostatniego nie wszędzie jest honorowana, na przykład u notariusza, w sądzie, na przejściu granicznym czy podczas odbioru paszportu. Na stronie gov.pl dostępna jest lista miejsc i sytuacji, w których (nie) można skorzystać z mObywatela.

Wydana dziś przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów aktualizacja zawiera zarówno nowe moduły, jak i funkcje. Jedną z największych nowości jest możliwość logowania za pomocą samej weryfikacji biometrycznej bez podawania PIN. Domyślnie włączona jest dwuetapowa weryfikacja, ale można ją wyłączyć w Ustawieniach. Należy jednak pamiętać, że kod PIN i tak będzie wymagany w niektórych sytuacjach, na przykład podczas przekazywania danych.

Kolejną nowością jest inny sposób organizowania ekranu głównego w aplikacji. Wcześniej poszczególne usługi – moduły można było organizować oraz włączać i wyłączać (tj. umieszczać na ekranie głównym lub z niego usuwać) za pomocą opcji, aktywowanej dotknięciem ikony w prawym dolnym rogu – teraz, aby usunąć wybraną usługę, wystarczy dotknąć jej ikony i przytrzymać chwilę na niej palec – wówczas aktywuje się funkcja, pozwalająca usunąć moduł lub edytować pulpit.

Nie wiedzieć dlaczego, wydawcą aplikacji w App Store jest nieistniejące obecnie Ministerstwo Cyfryzacji, aczkolwiek mówi się o jego reaktywacji (fot. Kacper Żarski / Tabletowo.pl)

W drugim przypadku można dowolnie przestawiać ikony – wystarczy dotknąć którąś i trzymając na niej palec przesunąć w wybrane miejsce. Jednocześnie w trybie edycji pulpitu można usunąć wybraną usługę, dotykając znak „-” w lewym górnym rogu jej ikony.

Kolejną nowością, która znacząco ułatwi i usprawni korzystanie z aplikacji, jest funkcja, umożliwiająca szybkie logowanie do przeglądarkowej wersji mObywatela. W tym celu należy dotknąć ikonę w lewym dolnym rogu na ekranie głównym, która aktywuje skanowanie kodu QR, a następnie wejść na innym urządzeniu na stronę mobywatel.gov.pl i wybrać opcję Aplikacja mObywatel. Zeskanuj kod QR aplikacją mObywatel. Nie jest wymagane podawanie loginu ani hasła – logowanie przebiega szybko i bezproblemowo.

Aplikacja mObywatel wzbogaciła się też o dwa przydatne moduły

Oprócz nowych funkcji, do programu dodano też możliwość złożenia wniosku o dopłatę do źródeł ciepła, aczkolwiek opcja ta dostępna jest wyłącznie dla osób, które zgłosiły swoje źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Co ważne, na jedno gospodarstwo domowe można otrzymać tylko jedno dofinansowanie. Aby złożyć wniosek przez aplikację mObywatel, należy wybrać opcję Dodaj dokument na dole ekranu głównego, a następnie Dodatek do źródeł ciepła i wypełnić obowiązkowe pola formularza. Potem wystarczy już tylko podpisać i wysłać.

Ponadto aplikacja mObywatel wzbogaciła się o moduł Naruszenia środowiskowe, za pośrednictwem którego można zgłosić incydent, który może mieć niekorzystny wpływ na środowisko. W pierwszym kroku należy uzupełnić podstawowe dane, w drugim zrobić zdjęcie, w trzecim oznaczyć miejsce na mapie, a w czwartym wysłać gotowe zgłoszenie.