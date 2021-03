Nowa wersji aplikacji mObywatel już dostępna

Zgodnie z zapowiedziami, udostępniona została nowa wersja aplikacji wirtualnego portfela na dokumenty – mObywatel. Zmiany obejmują m.in. ujednolicenie nazwy programu czy też nowe wzory dokumentów.

Czym jest wirtualny portfel z dokumentami?

Aplikacja mObywatel pozwala na posiadanie wirtualnych wersji dokumentów w smartfonie. Zapewnia ona dostęp m.in. do takich dokumentów, jak dowód osobisty, prawo jazdy czy dowód rejestracyjny pojazdu. Program potrafi także przypomnieć użytkownikom datę wygasającego badania technicznego pojazdu oraz poinformować o kończącym się ubezpieczeniu OC, które jest w Polsce obowiązkowe, aby móc legalnie poruszać się pojazdem do drogach.

źródło: Cyfryzacja KPRM

Apkę zapewne docenią też młodsi użytkownicy, gdyż istnieje możliwość dodania legitymacji szkolnej i studenckiej. Warto zaznaczyć, że dokumenty w wersji wirtualnej są tak samo ważne jak te wydawane fizycznie. Oznacza to, że można z nich skorzystać w trakcie okazywania biletów w pociągu czy odbioru przesyłki na poczcie. To jednak nie wszystko, gdyż aplikacja pomaga również pacjentom, zapewniając szybki dostęp do eRecepty, a od niedawna także do zaświadczenia o przyjęciu szczepienia przeciwko COVID-19.

Zmiany w aplikacji mObywatel – znika mTożsamość

Jak informowaliśmy kilka tygodni temu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, która obecnie sprawuje pieczę nad aplikacją, planowała wprowadzić klika istotnych modyfikacji do swojego programu. W dniu dzisiejszym KPRM poinformowała o dostępności nowej wersji aplikacji.

Jakich nowości mogą spodziewać się użytkownicy? Ministerstwo w swoim komunikacie skupia się przede wszystkim na trzech zmianach.

YT: Cyfryzacja KPRM

Pierwsza z nich wiąże się ze wspominanym ujednoliceniem nazwy. Moduł o nazwie mTożsamość, odnoszący się do sekcji z wirtualnym dowodem osobistym, zmienia nazwę na mObywatel. Zmiana ta ma charakter czysto kosmetyczny. Większość osób nie zdawała sobie nawet sprawy z innej nazwy tego modułu, używając w jego stosunku po prostu nazwy aplikacji.

Druga zmiana odnosi się do nowego wzoru dokumentu, który ma skupiać się na prywatności użytkownika. Elektroniczne dokumenty mają przedstawiać na swoich pierwszych stronach wyłącznie podstawowe informacje, a pozostałe (bardziej szczegółowe) zostały przeniesione niżej, pod dokument – tak, aby nikt niepożądany nie wszedł w posiadanie tychże danych.

Ostatnia nowość skupia się na rozszerzeniu zakresu dostępnych danych. Od teraz użytkownicy mObywatel znajdą w aplikacji informacje takie, jak: adres zameldowania, nazwisko rodowe czy imiona obojga rodziców.

Nie oznacza to jednak, że użytkownicy są zmuszeni do zaktualizowania aplikacji już teraz. W komunikacie czytamy, że stary wzór dokumentów z mniejszą ilością informacji i pod starą nazwą mTożsamość będzie ważny do końca 2021 roku.

Na przyzwyczajenie się do zmian będzie sporo czasu. Stary wzór dokumentu, z nazwą mTożsamość, będzie uznawany do końca 2021 roku. Od 2022 roku uznawany będzie wyłącznie nowy wzór dokumentu. W okresie przejściowym będzie można legitymować się dowolnym wzorem, zależnie od posiadanej wersji aplikacji. Minister Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Ministerstwo przy okazji pochwaliło się informacją, że z możliwości programu korzysta już niemal 2,4 mln obywateli Polski. Aplikację mObywatel można pobrać na smartfony za darmo z Google Play i AppStore.