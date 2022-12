Huawei zwija się z rynku? Wręcz przeciwnie – spójrzcie na te liczby

Przed kilkoma dniami media w Polsce rozpisywały się o rzekomo planowanym wycofaniu się Huawei z Europy, mimo że w artykule źródłowym wcale nie było o tym mowy. Fejk nius się jednak niestety rozniósł, a tymczasem chiński gigant opublikował dane, z których wynika, że wcale nie ma powodów się zwijać.

Huawei nie zamierza opuszczać polskiego rynku

Zdumieni rewelacjami, opublikowanymi przez portal POLITICO i opacznie zinterpretowanymi przez polskie serwisy technologiczne, postanowiliśmy poprosić o komentarz polskie przedstawicielstwo producenta. Otrzymaliśmy informację, że przeprowadzana reorganizacja w Europie nie ma wpływu na działalność Huawei w Polsce oraz następujący komentarz:

Konsumenci pozostają w centrum wszystkich naszych działań.

Podtrzymujemy nasze zobowiązanie do wprowadzania inteligentnych innowacji zapewniających lepsze doświadczenia, a także dostarczania wysokiej jakości produktów i usług posprzedażowych dla konsumentów z całej Polsce.

Nawet bez Google smartfony Huawei zyskują nowych użytkowników

Dziś producent pochwalił się danymi na temat jego ekosystemu HMS, które jasno pokazują, że nie ma powodów, aby wycofywał się z globalnego rynku, ponieważ wciąż ma na nim bardzo dużo klientów. Obecnie w samej Polsce, według statcounter, ma ponad 9% udziałów w segmencie urządzeń mobilnych, co plasuje go na 4. miejscu, przed realme i Motorolą. Na całym świecie z urządzeń Huawei korzysta zaś ponad 730 mln użytkowników.

źródło: statcounter

Huawei podaje, że według najnowszych danych, miesięcznie z AppGallery aktywnie korzysta ponad 580 mln użytkowników na całym świecie – to o 16% więcej niż w trzecim kwartale 2021 roku. W ciągu roku liczba aplikacji w sklepie zwiększyła się o 147%, a na całym świecie z HMS Core zintegrowanych jest już ponad 220 tysięcy aplikacji, o 120% więcej niż przed rokiem. Jeśli jesteście ciekawi, czy używane przez Was programy są dostępne w AppGallery, możecie to sprawdzić tutaj.

Usługi Huawei cieszą się coraz większą popularnością

W czasach, gdy na urządzeniach chińskiego giganta dostępne były Usługi Mobilne Google (GMS), większość użytkowników nie szukała alternatyw. Dziś domyślnymi usługami na smartfonach i tabletach tej marki są opracowane przez samego producenta platformy, choć mimo wszystko istnieje możliwość korzystania z GMS – wystarczy zainstalować Gspace.

Chińczycy informują, że obecnie z Huawei ID korzysta miesięcznie ponad 400 mln użytkowników. Z kolei z Map Petal, które regularnie testuje Kasia, 40 mln, a z Asystenta 260 mln. Aplikację Huawei Zdrowie używa zaś 97 mln osób. Ponadto producent informuje, że zainwestował w badania i rozwój (R&D) kwotę 17,5 mld euro i złożył najwięcej wniosków patentowych w Europie w 2019 oraz 2020 roku.

Te liczby jasno wskazują, że Huawei nie ma powodów do ucieczki z Europy, nawet jeśli niejeden kraj skutecznie wyeliminował go z budowy sieci 5G. Trzeba jednak pamiętać, że biznes telekomunikacyjny to zupełnie odrębna jednostka od biznesu urządzeń konsumenckich. Teoretycznie, nawet gdyby wszystkie kraje na Starym Kontynencie zrezygnowały z infrastruktury telekomunikacyjnej Huawei (co nie nastąpi), to nie byłby to żaden powód, dla którego producent całkowicie miałby zniknąć z Europy, razem ze swoimi urządzeniami i rozwiązaniami konsumenckimi.