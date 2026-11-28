Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło nowe wymagania aplikacji mObywatel. Niektóre iPhone’y nie będą już wspierane.

Obecne wymagania mObywatela na iOS

mObywatel, tak jak każda inna aplikacja, ma określone wymagania, które trzeba spełnić, aby móc ją zainstalować na iPhonie. Można je sprawdzić w App Store – aktualnie dowiemy się, że użytkownik musi mieć smartfon z iOS 16 lub nowszym systemem operacyjnym.

Wypada odnotować, że ta wersja systemu operacyjnego została wydana w 2022 roku i doczekała się już kilku nowszych generacji. Z kolei najnowsza wersja, czyli iOS 27, na wspieranych urządzeniach pojawiła się we wrześniu 2026 roku.

Nowe wymagania mObywatela na iOS

Dowiedzieliśmy się, że Ministerstwo Cyfryzacji zamierza podnieść poprzeczkę. Otóż od 27 stycznia 2027 roku aplikacja mObywatel będzie działać tylko na urządzeniach z systemem iOS 17 lub nowszym. Oczywiście wiele osób nie odczuje tej zmiany, bowiem już teraz spełnia nadchodzące wymagania, ale właściciele starszych iPhone’ów będą musieli pomyśleć o przesiadce na nowszy sprzęt.

iOS 17 zawitał bowiem na wiele iPhone’ów – m.in. iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, serię iPhone 11, iPhone SE (2. gen.) i nowsze modele. Apple pominęło jednak trzy urządzenia – iPhone 8, iPhone 8 Plus oraz iPhone X. Na tych smartfonach aplikacja mObywatel jeszcze działa, ale – jak już wiemy – zmieni się to pod koniec stycznia przyszłego roku.

iPhone X – fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Właściciele trzech wymienionych iPhone’ów nie mogą po prostu pobrać iOS 17. Jeśli nadal chcą mieć dostęp do mObywatela, to do wyboru mają dwie opcje – nowszy iPhone lub smartfon z odpowiednią wersją Androida. Warto dodać, że w przypadku Androida aplikacja mObywatel wymaga wersji 8.0 lub nowszej.

Co ostatnio słychać w kwestii rozwoju mObywatela?

Trzeba przyznać, że polska aplikacja rządowa jest naprawdę dynamicznie rozwijana. W ostatnich tygodniach mogliśmy dowiedzieć się, że:

Najnowszą wersję aplikacji mObywatel pobierzemy z Google Play (Android) oraz App Store (iOS). Warto na bieżąco aktualizować oprogramowanie – zapewnia to dostęp do nowych funkcji, a także pozytywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa.