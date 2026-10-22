aplikacja mobywatel na smartfonie z androidem fot. tabletowo.pl
Aplikacja mObywatel na smartfonie z Androidem (fot. Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)
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Zaktualizuj mObywatela. Pojawiła się ważna nowość, którą warto mieć pod ręką

Grzegorz Dąbek·
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Zaktualizuj mObywatela. Pojawiła się ważna nowość, którą warto mieć pod ręką

Osoby, które mają zainstalowaną na swoim smartfonie aplikację mObywatel, powinny jak najszybciej pobrać i zainstalować najnowszą wersję rządowego programu. Aktualizacja dodaje bowiem ważną nowość, którą warto mieć pod ręką.

Aplikacja mObywatel dostała ważną aktualizację. Warto pobrać i zainstalować ją bez zwłoki

W lutym 2026 roku aplikacja mObywatel zyskała nową sekcję. Poradnik bezpieczeństwa, bo o nim mowa, zawiera szereg porad, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo i przygotować się na kryzys. W obecnej sytuacji, mając na uwadze wojnę w Ukrainie, każdy powinien do niego zajrzeć. Teraz pojawił się kolejny powód, żeby to zrobić.

Udostępniona została bowiem aktualizacja, dzięki której Poradnik bezpieczeństwa w aplikacji mObywatel wzbogaca się o nową sekcję. Znajduje się w niej instrukcja reagowania na zagrożenie z powietrza, która do tej pory była dostępna jedynie na platformie gov.pl. Zapowiadano jednak, że zostanie ona wdrożona do rządowego programu i tak też się właśnie stało.

Instrukcja reagowania na zagrożenie z powietrza podzielona jest na 7 tematów:

  1. Przygotuj się, zanim wystąpi zagrożenie,
  2. Miejsca schronienia,
  3. Decyzja podczas alarmu,
  4. Wybór pomieszczenia,
  5. Piwnica lub garaż podziemny,
  6. W piwnicy lub w garażu podziemnym,
  7. Ograniczenie zagrożenia pożarowego.

Zapoznanie się z całą instrukcją reagowania na zagrożenie z powietrza jest zwięzła – wystarczy poświęcić kilka minut, żeby zapoznać się z nią. W razie potrzeby można też w każdej chwili do niej wrócić.

Aplikacja mObywatel może być czasowo niedostępna

Centralny Ośrodek Informatyki poinformował też, że w najbliższą sobotę, 24 października 2026 roku, przeprowadzane będą prace techniczne, które mogą sprawić, że losowe funkcje aplikacji mObywatel staną się czasowo niedostępne w godzinach od 21:00 do północy. To samo dotyczy również strony mobywatel.gov.pl.

W związku z tym, jeśli ktoś może mieć w tych godzinach potrzebę skorzystania z dokumentów, dostępnych w aplikacji mObywatel, powinien posiadać przy sobie ich fizyczne wersje, ponieważ z komunikatu wynika, że nie wiadomo, co i kiedy może akurat nie działać. Warto zatem przygotować się na każdą ewentualność.

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