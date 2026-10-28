Zaskakująca nowość w aplikacji mObywatel. Może jednak się spodobać

Aplikacja mObywatel zyskała nowość, która może zaskoczyć wielu użytkowników. Czegoś takiego raczej nikt się nie spodziewał. Równocześnie wdrożono kolejną zmianę.

Nowy ekran logowania i sekcja „Co nowego” w aplikacji mObywatel

Przed tegorocznymi wakacjami aplikacja mObywatel niemal każdego dnia wzbogacała się o kolejną, nową funkcję. Aktualnie Centralny Ośrodek Informatyki, odpowiedzialny za utrzymanie i rozwój rządowego programu, utrzymuje podobne tempo, ponieważ dziś ogłoszono następne zmiany.

Po pierwsze, aplikacja mObywatel zyskała odświeżony wygląd ekranu logowania – jest on teraz bardziej atrakcyjny wizualnie, ponieważ umieszczono w tle zdjęcie przedstawiające polską flagę. Druga z nowości natomiast jest zdecydowanie bardziej… nieoczekiwana.

Odświeżono bowiem wygląd sekcji z informacjami o nowościach. Do tej pory były one wyświetlane w formie listy, natomiast od teraz zostaną przedstawione jako krótkie „Stories”. To popularny i wygodny w odbiorze format, aczkolwiek jego wdrożenie w mObywatelu jest nie lada zaskoczeniem, gdyż nic na to nie wskazywało – nie zapowiadano takiego zamiaru.

Nowy ekran logowania i sekcja Co nowego w aplikacji mObywatel (źródło: info.mobywatel.gov.pl)

Niewykluczone jednak, że taka forma informowania o nowościach – z uwagi na fakt, że cieszy się popularnością w mediach społecznościowych – sprawi, że więcej osób poświęci chwilę, aby zapoznać się z nimi, a nie od razu zamknie listę bez czytania jak wcześniej.

Sam COI jest przekonany, że nowa forma informacji o aktualizacjach ułatwi śledzenie zmian i odkrywanie kolejnych funkcji dostępnych w mObywatelu. Równocześnie przekazał, że pracuje nad kolejnymi usprawnieniami, które sprawią, ze korzystanie oraz uzyskanie dostępu do przydatnych informacji i usług, oferowanych przez rządowy program, będzie jeszcze wygodniejsze, także bez logowania.

Nowy ekran logowania i sekcja” Co nowego” zostały wdrożone w wersji 4.93.0, która jest już dostępna w Apple App Store i wkrótce powinna pojawić się też w sklepie Google Play.

Strona poświęcona mObywatelowi będzie „chwilowo niedostępna”

Dziś poinformowano również, że z powodu planowanych prac technicznych strona info.mobywatel.gov.pl będzie „chwilowo niedostępna” w dniu 29 października 2026 roku do godziny 16:30.

Aplikacja mObywatel oraz serwis internetowy mobywatel.gov.pl (tym razem) mają działać nieprzerwanie.