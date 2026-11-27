Wielu nadawców udostępniających usługi w Polsce ma dość piractwa. Straty są ogromne, zarówno dla firm, jak i budżetu państwa. Nadawcy mają plan.

Piractwo w Polsce wcale nie zniknęło, a wręcz rośnie

Wygląda na to, że piracka telewizja w Polsce nie tylko nie zniknęła, ale też ma się coraz lepiej. Liczba użytkowników nielegalnego IPTV w kraju nad Wisłą ponownie wzrosła. Zgodnie z danymi zgromadzonymi przez Audiovisual Anti-Piracy Alliance (AAPA) w 2022 roku z nielegalnego dostępu do telewizji korzystało w Polsce 444 tysiące osób, a 3 lata później – w 2025 roku – liczba ta urosła do 787,8 tysięcy użytkowników.

Jak wspominają Wirtualne Media, średnioroczne tempo wzrostu liczby polskich użytkowników korzystających z nielegalnego IPTV wynosi 21%, podczas gdy w skali Europy – 14%. Źródło podkreśla, że choć penetracja takiej telewizji jest niższa w Polsce w porównaniu do innych krajów Starego Kontynentu, to liczba użytkowników korzystających z tego rozwiązania rośnie 1,5 razy szybciej.

Teresa Wierzbowska (prezeska Stowarzyszenia Sygnał) podczas konferencji Canal+ Polska pod tytułem Ochrona transmisji sportowych przed piractwem w Internecie – doświadczenia międzynarodowe i rozwiązania dla Polski, przyznała, że niespełna 10 lat temu piractwo IPTV w Polsce było wręcz śladowe.

Wzrost piractwa IPTV w Polsce to realne straty dla budżetu państwa

Warto dodać, że zgodnie z zaprezentowanymi statystykami przychody dla nielegalnych dostawców w Europie wzrosły z 940 milionów euro w 2018 roku do 2,57 miliarda euro w 2025 roku. To z kolei powoduje znaczące straty dla legalnych nadawców. Według AAPA w Polsce przychód pirackich dostawców w ciągu roku wyniósł ponad 30,8 miliona euro, powodując potencjalną stratę przychodów dla legalnych firm sięgającą prawie 50 milionów euro.

Jak podkreślają Wirtualne Media, straty z tytułu niezapłaconych podatków VAT i CIT szacowane są na ponad 12,2 miliona euro. Deloitte twierdzi nawet, że duże zainteresowanie nielegalnym dostępem do IPTV w Polsce może powodować straty dla budżetu państwa wynoszące 1,86 miliarda złotych. Jak zaznaczyła prezeska Stowarzyszenia Sygnał, realnie walczymy o miliardy złotych, które mogą zostać w polskiej gospodarce, w polskim legalnym obiegu, a do Skarbu Państwa może trafić więcej, nawet o 2 miliardy złotych.

Nadawcy chcą walczyć z nielegalną telewizją w Polsce

Wiceprezes Canal+ Polska Adam Skręt zdradził, że podczas wydarzeń sportowych działają specjalne zespoły, które zajmują się śledzeniem strumieni transmisji live. Przedstawiciel firmy zaznacza też, iż legalni nadawcy są zmuszeni do konkurowania z serwisami oferującymi te same transmisje w niskich cenach. Wiceprezes zauważa też, że koszty pirata są w zasadzie zerowe. Jest to kilka, może kilkanaście, kilkadziesiąt subskrypcji, żeby zabezpieczyć się przed przerywaniem tych strumieni. Ponadto walka z pirackimi platformami może być trudna przez lokalizację pirackich działalności w odległych jurysdykcjach.

Z kolei Krzysztof Świergiel – prezes Eleven Sports Networks – wspomniał, iż około 3,5 miliona polskich internautów korzysta z treści sportowych transmitowanych nielegalnie. Według szacunków jest to około 11% użytkowników sieci. Jak zauważył przedstawiciel firmy, piractwo może powodować też problemy w kontraktach. Wszystko dlatego, że nadawca wykupujący prawa do transmisji wydarzeń sportowych musi właściwie ją zabezpieczyć. Jeśli jednak dojdzie do wycieku może to prowadzić do kar, a nawet utraty wykupionych praw, co z kolei może powodować np. utratę klientów.

Do sytuacji odniósł się też Maciej Słomczyński – Production Director and Olympic Games Director w Eurosporcie – który wspomina, iż istnieje jeden serwis ulokowany w Rosji, wykradający prawa do żużla. Według szacunków powoduje to utratę nawet 20% widzów. Serwis funkcjonuje od lat, a firma próbuje przeróżnych sposobów, by ukrócić ten proceder.

Przedstawiciele wszystkich przedsiębiorstw nadawczych mówią jednym głosem i uważają, że konieczne jest wprowadzenie live blockingu, czyli możliwości szybkiego blokowania nielegalnych transmisji np. w ciągu 30 minut wydarzenia.

Adam Skręt nadmienia jednak, że pół godziny nie jest wystarczające. Wszystko dlatego, że piraci mogą przełączać się pomiędzy strumieniami. Jak tłumaczył wiceprezes Canal+ Polska, jeżeli nawet użytkownik nie czuje tego dyskomfortu dzisiaj, że musi się przełączyć albo poczekać minutę, to nie jest żadne blokowanie. Dlatego lepiej mówić np. o 10-minutowej blokadzie.

Nadawcy podkreślają zgodnie, iż technologicznie Polska jest przygotowana, jednak obecnie brakuje przepisów, które pozwoliłyby na natychmiastową reakcję.