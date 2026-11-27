Bank Millennium poinformował dziś, że od teraz jego klienci mogą inwestować na rynkach zagranicznych za pośrednictwem aplikacji. Zachęca do tego promocja, dzięki której można to robić bez prowizji.

Bank Millennium udostępnił możliwość inwestowania na rynkach zagranicznych w aplikacji

Dzięki integracji usług maklerskich Biura Maklerskiego z aplikacją mobilną Banku Millennium klienci mogą kupować i sprzedawać instrumenty finansowe, w tym akcje i fundusze ETF notowane na rynkach zagranicznych, przez 5 dni w tygodniu, od godziny 7:30 do 23:00.

Jak powiedział Paweł Baluch, Dyrektor Biura Maklerskiego Banku Millennium, ambicją banku jest sprawić, aby inwestowanie było równie dostępne, jak codzienne bankowanie. Revolut już w maju 2023 roku udostępnił możliwość inwestowania w fundusze indeksowe (ETF), a od stycznia 2025 roku Revolut oferuje bezprowizyjne plany inwestycyjne ETF. Jego klienci mogą również kupować i sprzedawać akcje (oraz kryptowaluty), a od 2027 roku możliwe będzie wspólne inwestowanie w Revolut.

Bank Millennium zapewnia, że obecni klienci otworzą rachunek maklerski w aplikacji mobilnej w zaledwie kilka minut. Możliwość ta jest już dostępna dla pierwszych osób, a kolejne grupy będą mogły to zrobić w najbliższych tygodniach.

Klienci, którzy zdecydują się skorzystać z tej nowej możliwości, zobaczą notowania rynkowe w czasie rzeczywistym oraz dane finansowe dotyczące dostępnych instrumentów. Notowania będą udostępniane bez dodatkowych opłat. Tak samo, w ramach czasowej promocji, obowiązującej do końca czerwca 2027 roku, inwestorzy będą mogli kupować i sprzedawać instrumenty na rykach zagranicznych (za pośrednictwem aplikacji) bez prowizji. Wciąż mogą jednak obowiązywać inne opłaty.

Bank Millennium pozwoli też inwestować na rynkach zagranicznych w ramach IKE i IKZE

W 2027 roku (w jeszcze niesprecyzowanym bliżej terminie) Bank Millennium zamierza umożliwić klientom Biura Maklerskiego również inwestowanie na rynkach zagranicznych – najpierw – w ramach kont emerytalnych IKE i – następnie – IKZE.

Należy jednak pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje zysku. Istnieje możliwość utraty części albo nawet wszystkich zainwestowanych środków. Decyzję należy zatem podjąć świadomie, będąc świadomym ryzyka.