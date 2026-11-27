Jeszcze zanim fronty smartfonów w całości zaczęły wypełniać ekrany, popularną praktyką było umieszczanie pod nimi fizycznych przycisków. Miały je jeszcze nawet modele z serii Samsung Galaxy S7 sprzed 10 lat i wydany w tym samym okresie iPhone SE (1. generacji). Ktoś mógłby powiedzieć, że w 2026 roku już się tak nie robi, ale japoński Sharp najwyraźniej jest innego zdania.

Sharp stworzył smartfon w starym stylu – z przyciskami

Sharp Simple Smartphone 8 to urządzenie, którego nazwa mówi właściwie sama za siebie. Pomysł polegał na tym, by był to prosty w obsłudze telefon – głównie z myślą o osobach starszych – ale jednak smartfon, a nie klasyczny aparat z klawiaturą 1-9. Stąd właśnie obecność trzech funkcyjnych przycisków fizycznych pod ekranem – do odbierania połączeń, uruchamiania ekranu głównego i przechodzenia do okna wiadomości. Co ciekawe, pierwszy i ostatni podświetlają się, informując o nadchodzących rozmowach głosowych i SMS-ach.

Sam wyświetlacz cechuje się przekątną 6,1 cala: na tyle małą, by urządzenie pozostawało poręczne, ale i na tyle dużą, by elementy interfejsu były łatwe do zauważenia, a treść – wygodna w czytaniu. Producent postawił zresztą na nakładkę systemową, którą cechuje prostota i przejrzystość. U podstaw znajduje się zaś Android 16 (z obietnicą co najmniej trzyletniego wsparcia).

Sharp Simple Smartphone 8 | źródło: Sharp

Ciekawostką jest również dodatkowy przycisk na lewej krawędzi. Użytkownik może go sobie swobodnie skonfigurować, przypisując do niego ulubioną funkcję (standardowo jest to wyciszanie dźwięków). Poza tym warto wspomnieć o funkcji Clear View, która automatycznie dostosowuje kolory ekranu dla poprawy czytelności oraz o zaawansowanym systemie rozpoznawania oszustw telefonicznych, dla którego bazę stanowi sztuczna inteligencja.

Z tyłu natomiast w oczy rzuca się bardzo subtelny moduł fotograficzny, który nie powinien przeszkadzać w codziennym użytkowaniu. Skrywa pojedynczy aparat o rozdzielczości 50,3 Mpix (f/1.8) i lampę błyskową. Z przodu zaś zainstalowana została kamerka 8 Mpix do selfie.

Sharp Simple Smartphone 8 | źródło: Sharp

Co jeszcze oferuje smartfon Sharp Simple Smartphone 8?

Pomimo klasycznej formy Sharp zdecydował się na umieszczenie w środku całkiem przyzwoitych podzespołów, na czele z procesorem MediaTek Dimensity 6300. Szkoda, że towarzyszą mu tylko 4 GB RAM, ale w podstawowych zastosowaniach powinno to wystarczyć. Do tego dochodzą jeszcze 64 GB pamięci masowej (w razie czego można rozszerzyć magazyn danych przy użyciu karty microSD o pojemności do 2 TB).

Dostępne opcje łączności bezprzewodowej to 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth i NFC. Są też porty USB-C i mini jack. Całość uzupełnia natomiast akumulator o pojemności 4500 mAh, obsługujący szybkie ładowanie z mocą 27 W. Smartfon ma wymiary 165 × 73 × 9,2 mm i waży 183 g, a sama konstrukcja cechuje się pyło- i wodoodpornością w stopniach IP68 i IP69.

Sharp Simple Smartphone 8 | źródło: Sharp

Z przyjemnością zobaczyłbym taki smartfon w Polsce, ale nie zanosi się na jego premierę nad Wisłą. Póki co Sharp Simple Smartphone 8 dostępny jest wyłącznie w Japonii, gdzie jego cena wynosi 69840 jenów (równowartość ~1785 złotych).