Jeszcze zanim fronty smartfonów w całości zaczęły wypełniać ekrany, popularną praktyką było umieszczanie pod nimi fizycznych przycisków. Miały je jeszcze nawet modele z serii Samsung Galaxy S7 sprzed 10 lat i wydany w tym samym okresie iPhone SE (1. generacji). Ktoś mógłby powiedzieć, że w 2026 roku już się tak nie robi, ale japoński Sharp najwyraźniej jest innego zdania.
Sharp stworzył smartfon w starym stylu – z przyciskami
Sharp Simple Smartphone 8 to urządzenie, którego nazwa mówi właściwie sama za siebie. Pomysł polegał na tym, by był to prosty w obsłudze telefon – głównie z myślą o osobach starszych – ale jednak smartfon, a nie klasyczny aparat z klawiaturą 1-9. Stąd właśnie obecność trzech funkcyjnych przycisków fizycznych pod ekranem – do odbierania połączeń, uruchamiania ekranu głównego i przechodzenia do okna wiadomości. Co ciekawe, pierwszy i ostatni podświetlają się, informując o nadchodzących rozmowach głosowych i SMS-ach.
Sam wyświetlacz cechuje się przekątną 6,1 cala: na tyle małą, by urządzenie pozostawało poręczne, ale i na tyle dużą, by elementy interfejsu były łatwe do zauważenia, a treść – wygodna w czytaniu. Producent postawił zresztą na nakładkę systemową, którą cechuje prostota i przejrzystość. U podstaw znajduje się zaś Android 16 (z obietnicą co najmniej trzyletniego wsparcia).
Ciekawostką jest również dodatkowy przycisk na lewej krawędzi. Użytkownik może go sobie swobodnie skonfigurować, przypisując do niego ulubioną funkcję (standardowo jest to wyciszanie dźwięków). Poza tym warto wspomnieć o funkcji Clear View, która automatycznie dostosowuje kolory ekranu dla poprawy czytelności oraz o zaawansowanym systemie rozpoznawania oszustw telefonicznych, dla którego bazę stanowi sztuczna inteligencja.
Z tyłu natomiast w oczy rzuca się bardzo subtelny moduł fotograficzny, który nie powinien przeszkadzać w codziennym użytkowaniu. Skrywa pojedynczy aparat o rozdzielczości 50,3 Mpix (f/1.8) i lampę błyskową. Z przodu zaś zainstalowana została kamerka 8 Mpix do selfie.
Co jeszcze oferuje smartfon Sharp Simple Smartphone 8?
Pomimo klasycznej formy Sharp zdecydował się na umieszczenie w środku całkiem przyzwoitych podzespołów, na czele z procesorem MediaTek Dimensity 6300. Szkoda, że towarzyszą mu tylko 4 GB RAM, ale w podstawowych zastosowaniach powinno to wystarczyć. Do tego dochodzą jeszcze 64 GB pamięci masowej (w razie czego można rozszerzyć magazyn danych przy użyciu karty microSD o pojemności do 2 TB).
Dostępne opcje łączności bezprzewodowej to 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth i NFC. Są też porty USB-C i mini jack. Całość uzupełnia natomiast akumulator o pojemności 4500 mAh, obsługujący szybkie ładowanie z mocą 27 W. Smartfon ma wymiary 165 × 73 × 9,2 mm i waży 183 g, a sama konstrukcja cechuje się pyło- i wodoodpornością w stopniach IP68 i IP69.
Z przyjemnością zobaczyłbym taki smartfon w Polsce, ale nie zanosi się na jego premierę nad Wisłą. Póki co Sharp Simple Smartphone 8 dostępny jest wyłącznie w Japonii, gdzie jego cena wynosi 69840 jenów (równowartość ~1785 złotych).