Aplikacja mObywatel z kolejną, przydatną nowością. Aktualizacja już dostępna

Aplikacja mObywatel została wzbogacona o kolejną, nową funkcję. Aktualizacja, dzięki której można z niej skorzystać, jest już dostępna, aczkolwiek na tę chwilę wyłącznie dla wybranych osób.

Aplikacja mObywatel z kolejną, przydatną nowością

Użytkownicy rządowego programu, którzy pobiorą najnowszą wersję o numerze 4.92.0, zyskają możliwość skorzystania z nowej funkcji, a mianowicie pobrania i zapisania na swoim smartfonie potwierdzenia weryfikacji ubezpieczenia OC samochodu.

Aktualizacja jest już dostępna w sklepie Apple App Store i mogą ją pobrać osoby, które zainstalowały aplikację mObywatel na iPhonie. Na tę chwilę w sklepie Google Play widnieje informacja, że najnowsza, możliwa do pobrania wersja rządowego programu na urządzenia z Androidem ma numer 4.91.0 (6578).

źródło: App Store

Posiadacze smartfonów z Androidem muszą zatem cierpliwie poczekać na tę nową funkcję, która jednak powinna zostać udostępniona lada chwila. Różnica ta może wynikać z faktu, że Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki nie zaanonsowali oficjalnie tego rozwiązania – zapewne zrobią to, kiedy aktualizacja trafi także do sklepu Google Play.

To kolejny dokument, który aplikacja mObywatel pozwala pobrać i zachować na smartfonie

Aplikacja mObywatel pozwala wygenerować informacje o ubezpieczeniu OC pojazdu już od maja 2019 roku, podobnie jak dane na temat posiadanego samochodu. Dziś nie ma prawnego wymogu posiadania fizycznej wersji polisy OC i dowodu rejestracyjnego auta przy sobie podczas jazdy w Polsce, podobnie jak prawa jazdy. Kierowca musi natomiast mieć dokument, pozwalający potwierdzić jego tożsamość (może to być m.in. mDowód w aplikacji mObywatel).

Mimo to dla niektórych osób możliwość wygenerowania potwierdzenia weryfikacji ubezpieczenia OC pojazdu i zapisania go na telefonie może być przydatna. Ponadto od niedawna aplikacja mObywatel umożliwia pobranie na smartfon e-recepty i zgłoszenia podróży w systemie Odyszeusz (w obu przypadkach w formacie PDF) – dzięki temu można mieć do nich dostęp, gdy nie będzie internetu.

Przy okazji warto przypomnieć, że już w najbliższy piątek, 16 października 2026 roku, zostaną wyłączone dwie funkcje w aplikacji mObywatel.