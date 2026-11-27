InPost ogłosił wejście na kolejny rynek. W tym kraju mieszka około 100 tysięcy Polaków, więc widząc Paczkomat w swojej okolicy, będą mogli poczuć się jak w domu.

Paczkomat rusza na podbój Irlandii

We wrześniu 2026 roku InPost poinformował, że w samej Polsce ma już ponad 30000 Paczkomatów (trzydziestotysięczny ma numer WAW831M i stoi przy ul. Piastów Śląskich 55 w dzielnicy Bemowo w Warszawie). Poza polską granicą znajduje się kolejne ponad 40 tysięcy automatów paczkowych, w tym:

17 tysięcy w Wielkiej Brytanii,

13 tysięcy we Francji (sieci Mondial Relay),

6 tysięcy na Półwyspie Iberyjskim

oraz 6 tysięcy we Włoszech.

Ponadto InPost świadczy swoje usługi w Belgii i Luksemburgu, a ze 100 tysięcy punków odbioru out-of-home ponad 70 tysięcy to Paczkomaty. Z kolei z aplikacji InPost Mobile korzysta 17 milionów użytkowników. Dziś ogłoszono, że lista rynków, na których jest obecny, wydłuża się o Irlandię, w której mieszka około 100 tysięcy Polaków.

źródło: InPost

Strategia InPost w Irlandii

InPost nawiązał współpracę z największymi sieciami handlowymi w Irlandii, aby uruchomić automaty paczkowe tam, gdzie przewija się dużo ludzi. Dzięki temu klienci będą mogli odebrać i nadać przesyłki przy okazji robienia zakupów. To sprawdzona strategia.

Ponadto w ramach partnerstwa z Gaelic Athletic Association (GAA) – irlandzkim stowarzyszeniem sportów gaelickich – Paczkomaty InPostu mają pojawić się również w mniejszych miejscowościach i blisko społeczności wiejskich. Tutaj także widać podobieństwo do polskich realiów, gdyż automaty paczkowe już od dawna działają też w mniejszych miasteczkach i wsiach.

Irlandia to kolejny rynek, na którym chcemy pokazać, że odbiór paczki z automatu może być prostszy, tańszy i wygodniejszy niż dostawa pod drzwi. Jestem pewny, że Irlandczycy szybko się o tym przekonają. Rafał Brzoska, założyciel i CEO Grupy InPost

Przy okazji warto przypomnieć, że po wielu miesiącach niesnasek InPost porozumiał się z Allegro – nowy kontrakt będzie obowiązywał do 31 grudnia 2031 roku i ma przynieść wymierne korzyści również kupującym.