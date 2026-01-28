mObywatel idzie na rekord. Ostatni rok to prawdziwa cyfrowa rewolucja

Aplikacja mObywatel osiągnęła ogromny sukces. 2025 rok pokazał, jak wiele dokumentów, funkcji i usług da się wdrożyć w krótkim czasie do rządowej aplikacji, a liczba użytkowników, którzy każdego dnia logowali się do mObywatela, jest zadziwiająca.

Ogromna liczba użytkowników aplikacji mObywatel – to może Cię zaskoczyć

O mObywatelu wspominamy bardzo często, ale nie bez powodu. Ministerstwo Cyfryzacji intensywnie rozszerza funkcjonalność rządowej aplikacji, dodając nowe usługi oraz dokumenty. Aplikacja zmieniła się też wizualnie, a dla niepełnoletnich użytkowników opracowano wersję mObywatel Junior.

Teraz Ministerstwo Cyfryzacji podsumowuje 2025 rok i zdradza, że za pomocą aplikacji mObywatel wydano już ponad 11 milionów mDowodów. Jak podkreślają rządzący, jest to aż o 2,4 miliona więcej niż przed rokiem. Jednocześnie Dariusz Standerski – wiceminister cyfryzacji – wspomniał, że trwają prace nad kolejnymi dokumentami oraz funkcjami, w tym nad europejskim portfelem tożsamości cyfrowej, z którym rozpocznie się nowy etap rozwoju cyfrowego państwa.

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla też, że aplikacja mObywatel stała się codziennym asystentem Polek i Polaków. W 2025 roku każdego dnia użytkownicy logowali się bowiem do aplikacji aż 1,5 miliona razy. Czy tylko nam ta liczba wydaje się naprawdę ogromna?

Multum nowości w mObywatelu w 2025 roku – z jakich usług korzystano najczęściej?

W 2025 roku najpopularniejszym dokumentem w mObywatelu był mDowód, a zaraz za nim drugie miejsce zajęło mPrawo jazdy – wygenerowało je aż 6,2 miliona kierowców. Ponadto 815 tysięcy Polek i Polaków dodało do aplikacji legitymację emeryta-rencisty, a Kartę Dużej Rodziny prawie pół miliona użytkowników.

Zeszły rok pozwolił Ministerstwu Cyfryzacji wdrożyć aż 16 nowych dokumentów, a obecnie łącznie można dodać 22 dokumenty. Na liście znajdziesz już legitymację szkolną, studencką, osoby niepełnosprawnej, emeryta-rencisty, Ulgowych Usług Transportowych, radcy prawnego, aplikanta radcowskiego, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, adwokacką, NSZZ Solidarność, inżyniera budownictwa, służbową nauczyciela, a także identyfikator komornika sądowego, KDR, PWZ lekarza, lekarza dentysty, PWZ pielęgniarki i położnej oraz mDowód i mPrawo jazdy.

Na uwagę zasługują również liczne usługi. Jedną z ciekawych i przydatnych w stresujących sytuacjach na drodze jest mStłuczka, która ułatwia kierującym spisanie oświadczenia oraz zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela w przypadku kolizji drogowej. Usługa ta stała się prawdziwym „hitem” – mStłuczka została udostępniona we wrześniu 2025 roku i do tej pory oświadczenia w mObywatelu w przypadku kolizji spisano już 10 tysięcy razy.

Z kolei w październiku 2025 roku w aplikacji mObywatel wdrożono Podpis kwalifikowany, który na terenie całej Unii Europejskiej ma taką samą moc prawną jak odręczny. Polacy z pomocą rządowej aplikacji podpisali już 58 tysięcy dokumentów. Za pośrednictwem mObywatela można też łatwo wnioskować o dowód i paszport dla siebie, dziecka i podopiecznego.

Świetnym rozwiązaniem jest też możliwość unieważnienia bądź zawieszenia zagubionego lub zniszczonego dokumentu. Do tego w ostatnim dniu 2025 roku w aplikacji mObywatel zadebiutował też wirtualny asystent AI, oparty na polskim modelu językowym PLLuM, który wspiera użytkownika w sprawach urzędowych i odnajdowaniu się w rządowym programie.