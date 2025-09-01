Wyczekiwana funkcja w mObywatelu wreszcie dostępna

Ta funkcja w rządowej aplikacji mObywatel była zapowiadana od prawie dwóch lat. W końcu udało się ją wdrożyć do programu, aczkolwiek lepiej, żebyście nigdy nie musieli z niej korzystać.

Jedna z najdłużej zapowiadanych funkcji w aplikacji mObywatel w końcu dostępna

Już w styczniu 2024 roku pojawiła się informacja, że aplikacja mObywatel wzbogaci się o moduł, pozwalający zgłaszać stłuczki drogowe w sytuacjach, gdy uczestnicy takiego zdarzenia drogowego nie chcą wzywać policji, tylko załatwić tę sprawę między sobą.

Usługę tę planowano wdrożyć do końca 2024 roku, jednak nie udało się dotrzymać tego terminu. Konieczne było bowiem znowelizowanie przepisów dotyczących rządowego programu – dopiero w lipcu 2025 roku prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o aplikacji mObywatel i w końcu opublikowano ją w Dzienniku Ustaw.

Dzięki znowelizowaniu przepisów nareszcie możliwe stało się udostępnienie funkcji mStłuczka w aplikacji mObywatel od 1 września 2025 roku. Usługa jest dostępna dla użytkowników, posiadających wersję 4.65.0 (4955). Można ją pobrać za pośrednictwem sklepu Google Play i Apple App Store lub z poziomu programu.

Aby zaktualizować aplikację mObywatel, należy:

zalogować się,

dotknąć Więcej na pasku na dole ekranu,

znaleźć i przejść do sekcji O aplikacji,

zainicjować aktualizację – jeżeli jest dostępna, aktualna wersja programu będzie podświetlona na pomarańczowo.

mStłuczka w aplikacji mObywatel – jak działa?

Moduł mStłuczka jest dostępny w sekcji Usługi na dolnym pasku, w sekcji Kierowca i pojazdy. Po wybraniu go wyświetli się informacja:

Spisz oświadczenie o zdarzeniu drogowym. W aplikacji mObywatel osoba poszkodowana może też zgłosić szkodę z polisy OC sprawcy.

Aby spisać nowe oświadczenie, należy dotknąć pastylkę z napisem Spisz nowe na dole ekranu. Wówczas wyświetli się instrukcja, której należy przestrzegać:

Zadbaj o bezpieczeństwo – jeśli ktoś odniósł obrażenia, zadzwoń pod 112.

Osoba, z którą spisujesz oświadczenie, też musi włączyć mStłuczkę w aplikacji mObywatel.

Ustal z tą osobą wspólną wersję przebiegu zdarzenia. Będziecie podawać dane w swoich telefonach w tym samym czasie.

W następnym kroku każdy musi wybrać, czy jest sprawcą, czy poszkodowanym. Osoba poszkodowana może sama opisać zdarzenie lub zdecydować, aby zrobił to sprawca. W obu przypadkach wyświetli się kod QR, który drugi uczestnik zdarzenia musi zeskanować swoim mObywatelem, aby udostępnić dane i połączyć oświadczenia.