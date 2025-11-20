Następna nowość w mObywatelu jeszcze w listopadzie

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o funkcji, która zawita do aplikacji mObywatel. Pojawi się obsługa nowej legitymacji.

Nowość dla nauczycieli w mObywatelu

Dopiero co mObywatel zyskał obsługę cyfrowej wersji legitymacji NSZZ Solidarność, a już znamy dalsze plany związane z rozwojem tej przydatnej i popularnej aplikacji. Trzeba też przyznać, że pod względem jakości apka również wypada bardzo dobrze, co zdecydowanie cieszy. Oby więcej właśnie takich rozwiązań od rządu.

Otóż od 30 listopada 2025 roku nauczyciele będą mogli otrzymać nową cyfrową legitymację w mObywatelu. Należy jednak wiedzieć, że elektroniczna legitymacja, zwana mLegitymacją, zostanie wydana każdemu nauczycielowi w ciagu 14 dni od nawiązania stosunku pracy.

Oznacza to, że osoby zatrudnione w dniu 30 listopada otrzymają cyfrowy dokument do 15 grudnia. Oczywiście pod warunkiem, że w tym czasie nie zakończy się ich zatrudnienie. Konieczne będzie potwierdzenie tożsamości z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego.

Proces dodania mLegitymacji w aplikacji będzie szybki i prosty. Przykładowo zdjęcie zostanie pobierane z Rejestru Dowodów Osobistych. Z kolei dane potrzebne do wystawienia cyfrowego dokumentu będą przechowywane w systemie informacji oświatowej (SIO). Wśród tych danych znajdzie się: imię, nazwisko, numer PESEL, numer legitymacji, daty wydania i unieważnienia oraz dane szkoły, takie jak jej nazwa, adres, numer kontaktowy i nazwisko dyrektora.

źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zmiany we wzorze legitymacji nauczyciela

Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej, wprowadzone zostaną także zmiany we wzorze legitymacji wydawanej w postaci karty. Na jej odwrocie pojawi się nowy napis „Nazwa i adres siedziby szkoły/Name and address of the school”. Dodatkowo opis wzoru legitymacji nie precyzuje już, w jakim układzie będzie nanoszony numer legitymacji.

Tradycyjne legitymacje będą wciąż wydawane przez dyrektora szkoły na wniosek nauczyciela. Zachowają one ważność do momentu wydania nowych dokumentów, aczkolwiek nie dłużej niż wyznaczony termin ważności. Natomiast kwestia unieważniania i zwrotu starszych dokumentów nie ulega zmianie.

Przypominam, że niedawno mObywatel zyskał narzędzie pomagające w zrobieniu zdjęcia do dowodu osobistego. Ponadto mObywatel pozwala zapisać się na szkolenie obronne, a także zadebiutował mObywatel Junior.