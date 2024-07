Nowe dokumenty w aplikacji mObywatel 2.0. Skorzystać może blisko 200 tysięcy osób

Prawo wykonywania zawodu lekarza oraz Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty to dwa nowe dokumenty, które można już wygenerować i przechowywać w aplikacji mObywatel 2.0. Lekarze i lekarze dentyści dołączają tym samym do pielęgniarek i położnych, które miały taką możliwość już wcześniej.

Prawo wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty w aplikacji mObywatel 2.0

W marcu aplikacja mObywatel 2.0 została wzbogacona o możliwość przechowywania potwierdzenia Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz Prawa wykonywania zawodu położnej. Teraz, w lipcu, zostało to uzupełnione o kolejne dwa dokumenty: Prawo wykonywania zawodu lekarza oraz Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty. O ile poprzednie dotyczyły łącznie około 350 tysięcy osób w Polsce, te nowe pozwalają potwierdzać uprawnienia zawodowe blisko 200 tysiącom specjalistów.

Od początku mojej pracy w Ministerstwie Zdrowia, od pierwszego spotkania z Naczelną Izbą Lekarską rozmawiamy o ważnych sprawach. Oprócz dużych zmian systemowych krok po kroku realizujemy też inne ważne postulaty, by usprawniać pracę lekarzy. Jednym z nich było włączenie Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza (PWZL) i Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty (PWZLD) do aplikacji mObywatel 2.0, które było oczekiwane przez środowisko lekarskie. Izabela Leszczyna, minister zdrowia

Jednak nie tylko specjaliści z sektora medycznego mogą tworzyć cyfrowe wersje swoich dokumentów zawodowych w aplikacji mObywatel 2.0. Wcześniej już podobną możliwość otrzymali radcy prawni oraz aplikanci radcowscy.

mat. prasowe

Poza dokumentami potwierdzającymi prawo do wykonywania zawodu aplikacja pozwala także na przechowywanie cyfrowych wersji legitymacji (szkolnej, studenckiej, emeryta i rencisty), dowodu osobistego i prawa jazdy czy Karty Dużej Rodziny. W niedalekiej przyszłości dołączyć mają do nich jeszcze legitymacje osób niepełnosprawnych oraz dokumenty lokalne (karta seniora, karta mieszkańca) na większą skalę, a nieco później jeszcze legitymacje honorowego dawcy krwi, nauczyciela czy doktoranta.

Kolejne dokumenty to też nie wszystkie nowości, jakie w ostatnim czasie pojawiły się w aplikacji, będącej „cyfrowym portfelem Polaka”. Najważniejszym wdrożeniem bez wątpienia była usługa Zastrzeż PESEL – skorzystało z niej już przeszło 4,2 mln Polaków.

Najbliższe plany zaś związane są przede wszystkim z rozwojem ePłatności, e-Doręczeniami, zakładaniem jednoosobowych działalności gospodarczych czy też modułem mStłuczka (który ma się ułatwić życie w przypadku kolizji drogowych). Wróćmy jednak do tematu…

Jak korzystać z PWZL i PWZLD w aplikacji mObywatel 2.0?

Pierwszym krokiem jest, oczywiście, instalacja aplikacji i zalogowanie się w niej poprzez profil zaufany, bankowość elektroniczną lub e-dowód. Następnie należy dodać obowiązkowy dokument (mDowód lub Diia.pl).

Jeśli masz to już za sobą, udaj się do zakładki „Dokumenty”, kliknij „Dodaj dokument” i wybierz interesującą Cię opcję. Po jej zatwierdzeniu nastąpi pobieranie danych z bazy Naczelnej Izby Lekarskiej i po chwili w aplikacji dostępny będzie Twój dokument (wraz z datą ostatniej aktualizacji). Od tego momentu możesz z niego korzystać zawsze i wszędzie, nawet jeśli nie masz dostępu do internetu, jak czytamy we wpisie na oficjalnej stronie.