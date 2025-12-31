Asystent AI już dostępny w aplikacji mObywatel. W tym Ci pomoże

Wirtualny asystent AI oficjalnie zadebiutował dziś w rządowej aplikacji mObywatel. Narzędzie może pomóc Ci w wielu sprawach urzędowych. Oto przewodnik, jak z niego skorzystać.

Asystent AI już dostępny w aplikacji mObywatel

Nowa usługa w mObywatelu – zgodnie z zapowiedzią – jest już oficjalnie dostępna. O rządowym asystencie sztucznej inteligencji wspominaliśmy kilka dni temu i podkreśliliśmy, że narzędzie pojawi się jeszcze w „starym roku”. Wirtualny asystent AI został oparty na polskim modelu językowym PLLuM (Polish Large Language Model), który można było wypróbować od lutego 2025 roku, oraz na zasobach treści ze stron gov.pl.

Wirtualny asystent AI w mObywatelu to towarzysz i pomocnik w sprawach urzędowych. Ty zadajesz pytanie, a sztuczna inteligencja sprawdza i przedstawia formalności, jakie musisz spełnić w danej sprawie, w tym daje wskazówki, pomaga znaleźć formularze i wnioski czy wspiera w dotarciu do usług w aplikacji.

Wirtualny asystent AI w aplikacji mObywatel (źródło: Ministerstwo Cyfryzacji)

Jak twierdzi Ministerstwo Cyfryzacji, użytkownik może pisać naturalnie, dokładnie tak samo jak podczas zwykłej rozmowy, gdyż bot uwzględnia realia administracyjne, kulturowe oraz kontekst wypowiedzi. Warto wspomnieć, że na początku rozmowy chatbot wysyła wiadomość, w której podkreśla między innymi, że:

nie jest człowiekiem,

generuje odpowiedzi dotyczące spraw urzędowych,

korzysta z treści zawartych na stronach gov.pl,

nie ma dostępu do Twoich danych osobowych (i nie należy ich podawać),

nie ma dostępu do rejestrów państwowych,

nie interpretuje przepisów,

nie zastępuje fachowego doradztwa,

może się mylić, więc należy weryfikować dane w źródłach.

Jak korzystać z Asystenta AI w mObywatelu?

Aby uruchomić nowe narzędzie w mObywatelu, należy najpierw zainstalować aktualizację aplikacji do wersji 4.71.1 lub wyższej (z wyłączeniem wersji mObywatel Junior). Po zalogowaniu się w prawym górnym rogu ekranu znajdziesz znaczek robota (obok ikony powiadomień – dzwonka). Po kliknięciu zobaczysz pierwszą wiadomość powitalną i od razu możesz przystąpić do zadawania pytań.

Asystent AI w aplikacji mObywatel (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Po krótkiej chwili bot odpowie na zadane przez Ciebie pytanie i prześle link do źródła, z którego zaczerpnął informacje. Czasami asystent może poprosić o doprecyzowanie pytania. Otrzymaną wiadomość możesz ocenić (co wesprze rozwój narzędzia), skopiować lub udostępnić treść, a także sprawdzić numer odpowiedzi – w jednym czasie otrzymasz maksymalnie 10 odpowiedzi.

Warto podkreślić, że po zakończeniu czatu (np. klikając w krzyżyk w prawym górnym rogu) nie wrócisz już do otrzymanych odpowiedzi. Rozmowy nie są zapisywane i nie jest dostępna żadna historia czy archiwum.

Wirtualny asystent AI w mObywatelu – o co można zapytać?

Zagadnień, o które możesz zapytać chatbota, jest bardzo dużo. Możesz zadawać pytania m.in. o to: