Korzystasz z mObywatela? Musisz to zrobić

Jeśli korzystasz z mObywatela, koniecznie sprawdź, czy masz zainstalowaną najnowszą wersję. Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że bez aktualizacji funkcje aplikacji będą ograniczone. Mamy też ważne wiadomości dla studentów.

Zaktualizuj mObywatela, aby nadal z niego korzystać

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało bardzo ważny komunikat dla użytkowników mObywatela. Ze względów bezpieczeństwa odnowiono certyfikat domeny. Aby bezpiecznie korzystać z aplikacji, konieczne jest zaktualizowanie jej do wersji 4.71.1 lub wyższej. Jeśli Twój smartfon automatycznie instaluje aktualizacje aplikacji, nie musisz nic robić. Jeżeli jednak nie korzystasz z tej opcji, konieczne jest zaktualizowanie mObywatela z poziomu sklepu z aplikacjami – Google Play lub App Store.

Rządzący informują, że bez tej aktualizacji utracisz dostęp do funkcji aplikacji, nawet jeśli się do niej zalogujesz. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca też, aby pomóc dzieciom w pobraniu aktualnej wersji aplikacji mObywatel Junior.

Ważna zmiana w mObywatelu dla studentów – każda uczelnia musi się dostosować

Ministerstwo Cyfryzacji już w maju 2025 roku poinformowało, że z dniem 1 lipca 2025 roku podstawowym dokumentem potwierdzającym status studenta będzie legitymacja studencka wydawana w wersji cyfrowej. Dokument ten dostępny jest w aplikacji mObywatel, jednak studenci nadal mogli korzystać wyłącznie z fizycznej karty, szczególnie że nie każda uczelnia wydawała jej cyfrową wersję.

Teraz sytuacja się zmienia, bo legitymacja studencka w mObywatelu jest już obowiązkowa na wszystkich polskich uczelniach. W praktyce oznacza to, że każdy student studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, posiadający numer PESEL, może korzystać z cyfrowej wersji dokumentu.

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla też, że legitymacja w mObywatelu jest wydawana domyślnie i nie jest konieczne posiadanie fizycznego dokumentu, aby dodać go w aplikacji. Ponadto obie wersje działają niezależnie od siebie. Oczywiście studenci nadal mogą ubiegać się o plastikową legitymację – wystarczy złożyć odpowiedni wniosek na swojej uczelni. Należy jednak pamiętać, że wiąże się to z opłatą (około 20 złotych).

Cyfrowa legitymacja studencka (źródło: mObywatel)

Legitymacja studencka w mObywatelu – jak dodać?

Aby dodać legitymację studencką do mObywatela, musisz wpierw otrzymać indywidualny kod QR oraz kod aktywacyjny na swojej uczelni. Po zalogowaniu się do aplikacji wystarczy stuknąć w niebieski przycisk Dodaj dokument – znajdziesz go w prawym dolnym rogu ekranu.

Co ważne, legitymacja może być dodana wyłącznie na jednym urządzeniu. Wraz z każdą zmianą sprzętu musisz ponownie zgłosić się po kod QR i kod indywidualny na swojej uczelni.

Kolejna legitymacja zawodu zaufania publicznego dostępna w mObywatelu

Ponadto w aplikacji mObywatel pojawiła się możliwość dodania nowego dokumentu. Legitymacja biegłego rewidenta przysługuje osobom wpisanym do rejestru Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że biegły rewident jest zawodem zaufania publicznego w naszym kraju.

Legitymacja biegłego rewidenta 💼 – nowy dokument w aplikacji mObywatel❗️



To odpowiednik tradycyjnej legitymacji. Dzięki niej łatwo i wygodnie potwierdzisz swoje uprawnienia zawodowe za pomocą telefonu.📲



Z nowego dokumentu skorzystasz, jeśli:

✅ jesteś na liście osób wpisanych…

Aby dodać ten rodzaj dokumentu, w pierwszej kolejności należy zaopatrzyć się w mDowód. Następnie konieczne jest zalogowanie się do aplikacji, stuknięcie w przycisk Dodaj dokument i odnalezienie na liście zakładki Legitymacja biegłego rewidenta.