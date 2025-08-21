Ta nowość w mObywatelu spodoba się… komornikom

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło pojawienie się nowego dokumentu w mObywatelu. Jego obecność docenią komornicy.

Identyfikator komornika sądowego w mObywatelu

Sukcesywnie rośnie liczba dokumentów, które mogą być trzymane w aplikacji mObywatel. Oczywiście to świetna wiadomość, bowiem omawiana aplikacja jest wygodną i bezpieczną formą przechowywania tego typu danych.

Teraz do listy wspieranych dokumentów dołącza identyfikator komornika sądowego. Mamy do czynienia z dokumentem, który pozwala komornikowi potwierdzić swoje uprawnienia do wykonywania zawodu i przeprowadzania różnych czynności służbowych. Należy dodać, że jest on wydawany przez Krajową Radę Komorniczą.

Jego cyfrowa wersja dostępna jest dla osób, które pełnią funkcję komornika sądowego (asesora lub aplikanta komorniczego) i posługują się mDowodem. Warto jednak pamiętać, że konieczne jest posiadanie aktualnej, fizycznej wersji dokumentu, aby dodać cyfrowy dokument w aplikacji mObywatel.

(źródło: Ministerstwo Cyfryzacji)

Co w sytuacji, gdy komornik sądowy pracuje w więcej niż jednej kancelarii? Oczywiście wiąże się to z posiadaniem kilku identyfikatorów, które również dostępne są w aplikacji mObywatel – z każdego można korzystać osobno. Dokumenty mają nadany indywidualny numer oraz nazwę, aby umożliwić identyfikację.

Zaletą jest z pewnością fakt, że każdy użytkownik ma możliwość zweryfikowania autentyczności i ważności dokumentu, którym posługuje się komornik. Można skorzystać z metody kryptograficznej, która sprowadza się do zeskanowania kodu QR w aplikacji.

Nowość jest już wprowadzana do mObywatela. Jeśli jeszcze jej nie widzisz, to sprawdź czy masz zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji, którą znajdziesz w App Store (iOS) i Google Play (Android).

Co jeszcze słychać w przypadku mObywatela?

Niedawno dowiedzieliśmy się, że wirtualny asystent AI w mObywatelu napisze pismo za użytkownika. Ponadto aplikacja mObywatel doczekała się nowego wyglądu i trybu ciemnego. Natomiast rząd postanowił wyjaśnić, czy mObywatel szpieguje użytkowników.

Trzeba przyznać, że dzieje się naprawdę sporo, co zdecydowanie powinno cieszyć. W Polsce mamy do dyspozycji wygodną i przydatną aplikację, w której czuć, że ktoś się postarał. Zaangażowanie widoczne jest również poprzez częste aktualizacje, które sukcesywnie wprowadzają nowe funkcje i dodają obsługę kolejnych dokumentów. Z pewnością takie podejście zasługuje na docenienie.