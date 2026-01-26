Ta funkcja to hit. Pojawiła się w mObywatelu zaledwie kilka miesięcy temu

Kolizja drogowa to koszmar każdego kierowcy i często nie ma większego znaczenia to, kto zawinił. Jeśli jednak obie strony zgadzają się co do sprawcy, to wystarczy spisać oświadczenie. Dzięki mObywatelowi i modułowi mStłuczka jest to zdecydowanie łatwiejsze i mniej stresogenne. Nic więc dziwnego, że funkcja ta cieszy się tak dużą popularnością.

10000 oświadczeń spisanych w aplikacji mObywatel

Wygląda na to, że wprowadzona we wrześniu 2025 roku mStłuczka należy obecnie do najpopularniejszych funkcji aplikacji mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało na swoim profilu w serwisie X, że w ciągu tych czterech miesięcy z kawałkiem skorzystano z niej ponad 10000 razy. I biorąc pod uwagę to, jak bardzo ułatwia ona cały proces spisywania oświadczeń, zupełnie mnie ta statystyka nie dziwi.

Dzięki modułowi mStłuczka nie trzeba wypełniać skomplikowanych formularzy. Ba, nie trzeba mieć przy sobie nawet długopisu. Wystarczy, że obie strony zdarzenia dysponują telefonami z aplikacją mObywatel. Działa to zaś tak, że:

obie osoby uruchamiają aplikację mObywatel, przechodzą do zakładki Usługi,

wybierają moduł mStłuczka i klikają przycisk Spisz nowe,

jedna osoba podaje się za sprawcę, druga za poszkodowanego,

jedna z osób decyduje się na opisanie zdarzenia i generowany jest kod QR,

druga osoba skanuje kod QR, aby połączyć oświadczenia,

w tym momencie osoba opisująca zdarzenie zaczyna wypełniać oświadczenie, podając datę, godzinę i miejsce zdarzenia oraz opisując sytuację,

po przejściu dalej obie osoby potwierdzają swoją tożsamość,

druga osoba weryfikuje spisane oświadczenie i je potwierdza,

obie osoby podają dane pojazdów uczestniczących w zdarzeniu, wybierając je z listy pojazdów należących do nich lub ręcznie wpisując markę, model, numer rejestracyjny i VIN,

obie osoby potwierdzają polisy i wskazują, czy pojazdy zostały uszkodzone, a jeśli tak, to w którym miejscu i w jaki sposób (opcjonalnie w tym kroku można również dodać zdjęcia uszkodzeń),

następnie obie strony weryfikują lub podają swoje dane osobowe i klikają Przekaż,

na ekranie wyświetla się podsumowanie oświadczenia i wystarczy już tylko kliknąć Potwierdź,

w ostatnim kroku można jeszcze pobrać oświadczenie, a także zgłosić szkodę do ubezpieczyciela.

Powyższa instrukcja może wydawać się długa, ale nierzadko opisanie kolejnego kroku jest dłuższe niż jego faktyczne wykonanie na ekranie telefonu. Spisanie oświadczenia w ten sposób jest zdecydowanie szybsze i wygodniejsze niż tradycyjnie. Kreator prowadzący krok po kroku pomaga też uniknąć stresu i obaw, czy aby na pewno wszystko robi się dobrze.

Aplikacja mObywatel dla kierowcy

Bezsprzecznie mStłuczka należy do najbardziej przydatnych funkcji aplikacji mObywatel, choć nie da się ukryć, że jest ich dużo, dużo więcej. Dla samych kierowców znalazłoby się kilka – począwszy od cyfrowej wersji prawa jazdy, przez mandaty i punkty karne, aż po moduł pozwalający sprawdzić historię pojazdu po numerze rejestracyjnym i VIN.